Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu’nu Kabul Etti

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nu temsilen Dimağ Çağıner ile beraberindekileri kabul ederek görüştü.

Bakanlık açıklamasına göre görüşmede “Öğrenci Dostu Ada” projesi ele alındı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasında “Bu ada, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ilerleteceksek birlikte ilerleteceğiz ilkesiyle hareket ederek, bu projeye hayat verdik” dedi.



Çavuşoğlu konuşmasında ülke için attıkları adımlardan ve gösterdikleri özverilerden dolayı platform üyelerine teşekkür ederek, projenin ülkemiz yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni etti.(AK/FEZ) FOTOĞRAFLI