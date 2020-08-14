banner348
banner349
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 36°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1084
ALTIN
461.653
DOLAR
7.3653
STERLİN
9.6719
EURO
8.7147
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
İrsen Küçük hükümeti’nden beşbeter
Lafla peynir gemisi yürümez *
Lafla peynir gemisi yürümez *
Öğrenci dostu ada
Öğrenci dostu ada
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
Gelenler zemzem suyuyla mı yıkanmış!
banner355

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu’nu Kabul Etti

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nu temsilen Dimağ Çağıner ile beraberindekileri kabul ederek görüştü. 

14 Ağustos 2020 Cuma 17:40
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Ekonomik Örgütler Platformu’nu Kabul Etti
banner337
banner351

Lefkoşa, 14 Ağustos 20 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kıbrıs Türk Ticaret Odası, Kıbrıs Türk Sanayi Odası, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği ve Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği’nden oluşan Ekonomik Örgütler Platformu’nu temsilen Dimağ Çağıner ile beraberindekileri kabul ederek görüştü. 
Bakanlık açıklamasına göre görüşmede “Öğrenci Dostu Ada” projesi ele alındı.
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, konuşmasında “Bu ada, bu ülke hepimizin. Bu ülkeyi ilerleteceksek birlikte ilerleteceğiz ilkesiyle hareket ederek, bu projeye hayat verdik” dedi.

banner341
Çavuşoğlu konuşmasında ülke için attıkları adımlardan ve gösterdikleri özverilerden dolayı platform üyelerine teşekkür ederek, projenin ülkemiz yükseköğrenimine hayırlı olmasını temenni etti.
(AK/FEZ)  FOTOĞRAFLI
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Taçoy: “barış Harekatı Minnetle Anmalı… ”
Taçoy: “barış Harekatı Minnetle Anmalı… ”
Erhürman, ‘soru İşareti’ Programına Katılarak Gündemi Değerlendirdi
Erhürman, ‘soru İşareti’ Programına Katılarak Gündemi Değerlendirdi
Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı
Tatar, Güzelyurt İlçe Örgütü Tarafından Düzenlenen Geceye Katıldı
Daü-sen’den Hükümete Karantina Çağrısı
Daü-sen’den Hükümete Karantina Çağrısı
Lefkoşa Merkez Lıons İle Lefkoşa Başkent Lıons Kulüpleri, Çocuk Yuvası’na Dvd Player Ve Kettle Bağışı Yaptı.
Lefkoşa Merkez Lıons İle Lefkoşa Başkent Lıons Kulüpleri, Çocuk Yuvası’na Dvd Player Ve Kettle Bağışı Yaptı.
Başbakan Tatar, Ktbk Ve Gkk Komutanlarını Kabul Etti
Başbakan Tatar, Ktbk Ve Gkk Komutanlarını Kabul Etti
DAÜ Turizm Fakültesi’nden yeni bir program: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı
DAÜ Turizm Fakültesi’nden yeni bir program: İngilizce Gastronomi ve Mutfak Sanatları programı
DAÜ yeni Rekreasyon Lisans Programı ile farkını ortaya koyuyor
DAÜ yeni Rekreasyon Lisans Programı ile farkını ortaya koyuyor
Yakın geçmişte Kıbrıs’ta yaşanan acıların anlatıldığı “Kayıpların Gölgesinde Belgeseli” bu akşam 20:30’da Kanal T’de
Yakın geçmişte Kıbrıs’ta yaşanan acıların anlatıldığı “Kayıpların Gölgesinde Belgeseli” bu akşam 20:30’da Kanal T’de
Kıtob Ve Kıtsab’dan Bakan Evren’e Ziyaret
Kıtob Ve Kıtsab’dan Bakan Evren’e Ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner305

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim