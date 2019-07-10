Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu Basın Toplantısı Düzenledi, Ankara Temaslarını Değerlendirdi

ÇAVUŞOĞLU: “OPERA VE BALE KONUSUNDA ÇALIŞMALARA BAŞLANACAK”

“ARAP ALİ DESTANI GENİŞ COĞRAFYALARA TAŞINACAK”

“TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLMESİ İÇİN DESTEK ALINACAK”

“ÜNİVERSİTE AÇMA KONUSUNA YASAYA UYGUN ŞEKİLDE AMA KILI KIRK YARARAK YAKLAŞILACAK”

Lefkoşa, 10 Temmuz 19 : Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, heyetiyle birlikte 8-9 Temmuz’da gerçekleştirdiği Ankara temasları hakkında bugün bakanlıkta basını toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Ankara temaslarının ilk gününde TC Turizm ve Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştüklerini belirtti.

Temasları sırasında kendilerini samimi ve içten şekilde karşılayan Ersoy’a teşekkür eden Çavuşoğlu, yapılan görüşmede; kültürel alanda bir süredir yapılan çalışmaların bir protokol metnine dönüştürülmesi ve bu protokolle KKTC kültürünün dünyaya açılması ve yaşatılması için destek istendiğini dile getirdi.

Ersoy’un buna tereddütsüz olumlu yanıt verdiğini, derhal gerekenlerin sağlanacağı cevabı aldıklarını dile getiren Çavuşoğlu, en kısa zamanda bu protokolün imzalanacağını söyledi.

Bu protokolle opera ve bale konusunda çalışmalara da başlanacağını ifade eden Çavuşoğlu; kostüm, işgücü, oyuncu konusunda da işbirliği yapılacağını kaydetti.

ARAP ALİ DESTANI GENİŞ COĞRAFYALARA TAŞINACAK

Kıbrıs Türk tarihinde büyük bir yer alan Arap Ali Destanı’nın Kültür Dairesi tarafından oyunlaştırılarak sahneye konması yönündeki çalışmalara işaret eden Çavuşoğlu, bu oyunun geniş coğrafyalara taşınması, Türkiye ve İngiltere’de de sahnelenmesi için de Ersoy’un her türlü desteği vereceklerini açıkladığını söyledi.

Çavuşoğlu böylece, KKTC’li sanatçıların ilk kez Türkiye’nin dışında bir coğrafyada bu denli organize bir oyunu oynama fırsatı bulacağını dile getirdi.

KKTC’de kütüphaneciliği güncellemek, okuyucu sayısını artırmak adına Kültür Dairesi ile birlikte Türkiye’yle işbirliği yapılacağını da kaydeden Çavuşoğlu, bu kapsamda Türkiye’de basılan ve TC devleti tarafından satın alınarak kütüphanelere gönderilen kitapların bir kısmının da KKTC’deki kütüphanelere gönderileceğini anlattı.

Bakan Çavuşoğlu, aynı proje kapsamında KKTC’de basılan kitapların da Türkiye’deki kütüphanelerde okuyucularla buluşturulacağını dile getirdi.

Çavuşoğlu, yerel halk bilimi araştırmaları, folklorik değerlerin tespiti konusunda da her türlü projeye destek verileceği konusunda da Bakan Ersoy ile el sıkıştıklarını dile getirdi.

EĞİTİM ALANINDA DA DESTEK…



İkinci gün ise, TC Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u ziyaret ettiklerini anlatan Çavuşoğlu, KKTC eğitim sisteminde değiştirmeyi hedefledikleri ve destek istedikleri noktaları Selçuk’la paylaştıklarını anlattı. Çavuşoğlu, standartların yükseltilmesi, öğrencilerin dünyanın her yerinde çalışabilecek şekilde yetiştirilmesi için fikir alışverişinde bulunulduğunu kaydetti.Çavuşoğlu, Selçuk’un Türkiye’de başlattığı çalışmaların tümünü kendisi ile paylaşmaya hazır olduğunu ve kendi bakanlığının teknik imkanlarını paylaşmaktan gurur duyacağını söylediğini aktardı.Yaptığı bu görüşmede bir de protokol metni imzalandığını söyleyen Çavuşoğlu, bu metnin prosedür gereği önümüzdeki günlerde Dışişleri Bakanlığı üzerinden ulaştırılacağını dile getirdi.TAM GÜN EĞİTİME GEÇİLMESİ İÇİN DESTEK ALINACAKProtokolün özünde eğitim alanında KKTC’ye her türlü desteğin verilmesi bulunduğunu dile getiren Çavuşoğlu, hatta pilot uygulamalara başlamak kaydıyla tam gün eğitime de en erken zamanda geçilmesi için destek sağlanmasıyla ilgili fikir birliği oluştuğunu kaydetti.Son zamanlarda gündemde yer alan, üniversite sektörünün geleceği tartışmalarını da ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, göreve geldikleri günden itibaren bu alandaki sorunları ele aldıklarını, bu süreci YÖDAK’la da yürüttüklerini ve bu çerçevede tüm üniversitelerin temsilcileriyle de toplantılar yaptıklarını söyledi.Ortaya çıkan sorunlar silsilesini bir metne dökerek bu metni de YÖK Başkanı Yekta Saraç’a sunduklarını anlatan Çavuşoğlu, toplantıda ortaya çıkan metin üzerinde konuşulduğunu, sorunların çözümüne yönelik çalışmalar için makul bir süreye ihtiyaç duyulduğu ve bunun bir hafta içinde yapılması gerektiği mutabakatına varıldığını ifade etti.Öğrencilerin gerek telefon gerek sosyal medya aracılığıyla denklik, devam gibi konularda kendilerine sorular yönelttiğini anlatan Bakan Çavuşoğlu, öğrencilerden bir hafta daha beklemelerini istedi.Çavuşoğlu yaptıkları görüşmelerde, öğrencilerin yatay geçişlerinin düzenlenmesi, akademik yükselmelerin Türkiye tarafından tanınması, üniversite tanıtımları, markalaşma, denetim gibi konularda YÖK’ün gösterdiği olumlu tutumun da kendilerini mutlu ettiğini belirtti.“ÜNİVERSİTE AÇMA KONUSUNA YASAYA UYGUN ŞEKİLDE AMA KILI KIRK YARARAK YAKLAŞILACAK”Yurt dışından gelecek olan üniversite yatırımcılarının KKTC’de kampüs ya da üniversite açması konusuna yasaya uygun bir şekilde ama kılı kırk yararak ve temkinli şekilde yaklaşacaklarını anlatan Çavuşoğlu, YÖK ile yapılan görüşmede ülkeyi ileriye taşıyacak anlayışlara şans verilmesi konusunda mutabık kalındığını söyledi.Üniversite sektörünün geleceğinin bir siyasinin iki dudağı arasında olmayacağını anlatan Çavuşoğlu, YÖDAK’ın üniversite sektörünün geleceğiyle ilgili yetki ve sorumluluğunu en iyi şekilde kullanması için gerekli zeminin oluşturulacağını kaydetti.Çavuşoğlu, Yükseköğrenim Dairesi’nin müsteşarlık seviyesine çekilmesinin de görüşülen konulardan olduğunu kaydetti.“İki bakan ve YÖK başkanıyla yaptığımız görüşmelerin özü KKTC’nin kalkınmasıdır” diyen Çavuşoğlu, KKTC’ye bugüne kadar destek olan TC yetkililerine ve son ziyaretlerinde görüştükleri yetkililere teşekkürlerini sundu.(DOĞ/SEL) FOTOĞRAFLIHaber: Doğuş Özokutan Çiftçioğlu - Fotoğraf: Süleyman Önal