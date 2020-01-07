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Milli Eğitim  bakanı Çavuşoğlu Yarın Ankara’ya Gidiyor

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

Milli Eğitim  bakanı Çavuşoğlu Yarın Ankara’ya Gidiyor

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.

07 Ocak 2020 Salı 14:10
Milli Eğitim  bakanı Çavuşoğlu Yarın Ankara’ya Gidiyor

Lefkoşa, 7 Ocak 20 (.): Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu temaslarda bulunmak üzere yarın Ankara’ya ziyaret gerçekleştirecek.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu temasları doğrultusunda, T.C. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Yükseköğretim Kurulu Başkanı (YÖK) Prof. Dr. Yekta Saraç ile birer görüşme yapacak.
Bakan Çavuşoğlu ayrıca Gazi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve Türk Hava Kurumu Üniversitesi’ni ziyaret edecek.

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Çavuşoğlu’na temasları sırasında bakanlık bürokratları eşlik edecek.
Bakan Çavuşoğlu perşembe akşamı yurda dönecek.
(YIL/ŞEB)    
 

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