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Milli Piyango’dan “yılbaşı ikramiyesi” açıklaması

Milli Piyango’dan “yılbaşı ikramiyesi” açıklaması

07 Mart 2019 Perşembe 12:40
Milli Piyango’dan “yılbaşı ikramiyesi” açıklaması

Türkiye Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğünce, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişi ile ilgili açıklama yaptı.31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin talihlisinin henüz başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin ödenmediği bildirildi.

MPİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, 31 Aralık 2018 tarihli yılbaşı özel çekilişindeki 70 milyon liralık büyük ikramiyenin Kadıköy Şubesine sevk edildiği ve Ali Özçalımlı isimli Milli Piyango seyyar bayisine satılan “7615536” numaralı tam bilete isabet ettiği belirtildi.

Söz konusu biletin talihlisinin ikramiyesini almak üzere henüz Milli Piyango İdaresine başvuruda bulunmadığı ve ikramiyesinin idare tarafından ödenmediği kaydedildi.

Son Güncelleme: 07.03.2019 13:43
Anahtar Kelimeler:
Milli Piyango
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