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Milli Piyango çekildi

Milli Piyango çekildi

19 Temmuz 2019 Cuma 00:36
Milli Piyango çekildi

Kazanan Numara ‘25813’

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi tarafından gerçekleştirilen 18 Temmuz 2019 Devlet Piyangosu çekilişi bu akşam gerçekleşti.

Devlet Piyangosu’nun heyecanla beklenen çekilişinde 600 Bin TL’lik büyük ikramiye 25813 numaralı bilete isabet etti. Şanslı bilet Lefkoşa Bayisi Taşer Kanlı tarafından satıldı.

Devlet Piyangosunun bir sonraki çekilişi 28 Temmuz 2019 tarihinde gerçekleştirilecek. Bilet fiyatı 20 TL, büyük ikramiye ise 300 Bin TL olarak 19 Temmuz 2019 (yarın) itibarıyla satışa sunulacaktır.

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Resmi sitemizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Spor Dairesi Piyangolar Birimi’nin resmi web sitesi olan piyangolar.gov.ct.tr adresinden tüm çekiliş sonuçlarına ve güncel haberlere ulaşabilirsiniz. Resmi adresimizden biletlerinizi kontrol etmeden atmayınız.

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