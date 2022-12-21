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Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi

21 Aralık 2022 Çarşamba 19:23
Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın ailesi KKTC’ye geldi

Girne Amerikan Üniversitesi Milli Mücadele ve Şehitleri Anma Programı kapsamında Binbaşı Nihat İlhan’ın kızı Yrd. Doç. Dr. Şebnem İlhan ve akrabası Prof. Dr. Nafia Fulya İlhan KKTC’ye geldi.

GAÜ İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in eşlik ettiği İlhan Ailesi, sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Tatar, ziyaretten dolayı mutluluğunu ifade ederek iki devletliliği sonuna kadar yaşatmak için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. Maliye Bakanı Şan ise konuşmasında İlhan ailesine kapılarının sonuna kadar açık olduğunu ifade ederek, bu acıların bir daha yaşanmamasını temenni etti.

Girne Amerikan Üniversitesi’nden yapılan açıklamaya göre, Tatar ve Şan ile yapılan görüşmenin ardından ailenin isteği üzerine ziyaret edilen Barbarlık Müzesi’nde acı olayların fotoğraflarını, kardeşlerinin kıyafetlerini ve öldürüldüğü banyoyu gören Şebnem İlhan duygulu anlar yaşadı.

Girne Amerikan Üniversitesi’nde düzenlenen Milli Mücadele ve Şehitleri Anma programında ise  Yrd. Doç. Dr. Şebnem ilhan konuşma gerçekleştirdi.  Konuşmanın ardından GAÜ ve BRT işbirliğinde hazırlanan, yönetmenliğini Yrd. Doç. Dr. Muharrem Özdemir’in yaptığı “kucakta üç çocuk sırtta yirmi yedi mermi” belgeselinin ilk gösterimi yapıldı.

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