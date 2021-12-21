Milli Mücadele Şehitleri Gazimağusa’da da anıldı

Suriçi Şehitliği’nde saat 10.00’da gerçekleştirilen törende anıta, Gazimağusa Kaymakamı Kemal Serpal, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği adına Gazimağusa Başkonsolosu İlyas Çetin, KTBK Komutanlığı adına Gazimağusa Merkez Komutanı Piyade Topçu Albay Oğuzhan Kırılmaz GKK adına 4. Piyade Alay Komutanı Piyade Kurmay Albay Mehmet Ali Akbaş, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter, siyasi parti, üniversite, dernek, kurum kuruluş ve vakıf temsilcileri tarafından çelenk konuldu.

Saygı duruşu, saygı atışı, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesinin ardından Canbulat Özgürlük Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Emine Uzun konuşma yaptı. Aynı okul öğrencilerinden Ela Karabulut’un “Ayvasıl’da 9 esir” isimli şiri okumasının ardından tören, Piyade Teğmen Halil Dalkılıç’ın konuşması, şehitler için dua okunması ve şehitliği ziyaretle sona erdi.

Türkçe Öğretmen Emine Uzun törende yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkını yok ederek adayı Yunanistan’a bağlamak amcıyla Rumların Akritas Planı çerçevesinde başlattıkları kanlı saldırıların bugün 58’inci yıl dönümü olduğunu hatırlatarak, Kkıbrıs Türk halkının Türkiye ve TMT’nin öncülüğünde başlatılan direniş ile şehitler ve gaziler pahasına Rum’a esir olmadığını kaydetti.

Bu büyük mücadele ve direniş sayesinde 20 temmuz’a ulaşan Kıbrıs Türk halkının Türkiye’nin sayesinde bağımsızlık özgürlük ve devletine kavuştuğunu söyleyen Uzun, “Bugün özgür ve bağımsız bir devlet olarak yaşıyorsak şehit ve gazilerimize borçluyuz” dedi



Bugün özgür bir ülkede yaşanıyor ve gelecek nesiller için planlar yapılabiliyorsa bunun şehitler sayesinde olduğunu kaydeden Dalkılıç, ne devletten ne de bayraktan vazgeçeceklerini vurguladı.



