Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni yapıldı

TATAR: “GÜZELYURT KKTC’NİN PARÇASI KALACAK”

BAŞÇERİ: “(KIBRIS RUM KESİMİNİN) İDDİALARI GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR”

Güzelyurt’ta Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla gerçekleşti.

Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi tarafından Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla inşa ediliyor.

İki katlı müze bin 267 metrekare olarak projelendirilirken, meydan 10 bin metrekare olacak ve sosyal faaliyetler için kullanılabilecek.

Temel atma törenine Türkiye’den Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara, bazı belediye başkanları da katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un Türk toprağı olduğunu, Güzelyurt halkının bir kez daha göç yaşamayacağını ve KKTC’nin bir parçası kalacağını yinelemek istediğini belirtti

Federasyon temelinde yapılan müzakerelerde KKTC’nin zeminini zafiyete uğratmak için çeşitli oyunlar oynandığını kaydeden Tatar, ancak kendilerinin Güzelyurt’u hiçbir zaman göz ardı etmediklerini ve Güzelyurt’ta yatırımların devamı için önderlik yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’den gelen su sayesinde Güzelyurt ovasına fidan ekilmeye başlanmasının geleceğe umutla bakılması gerektiğinin bir işareti olduğunu ifade eden Tatar, “Güzelyurt’a yatırım yapanlar KKTC’ye inandıkları için yapar” dedi.

Ulusal davada geri adım attırmak umudu ile Güney Kıbrıs’ta bazı haber kanallarının gereksiz bir biçimde haberler yaydığını belirten Tatar, “Seçilmemden sonra yeni siyaset yeni anlayış öyle bir kökleşmiştir ki bunu geriye götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi.

Kıbrıs davasının Türkiye ile müşterek bir dava olduğunu kaydeden Tatar, “Yan yana yasayan iki egemen devletin iş birliği temelinde bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırıyoruz” dedi.

Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıs Rum halkı kadar egemen olduğunu, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ifade eden Tatar, ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu esas olanın devlete sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Yatırımcı ve Kıbrıs Türk halkına bu inancı aşılamak gerektiğini belirten Tatar, KKTC’nin doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliğinde fevkalade önemli bir Türk devleti olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs Türkünün arasındaki bağları kimsenin kopartmaya gücü yetmediğini vurguladı.

İnsanlık dışı muameleye karşı direniş gösteren ve devlet kuran Kıbrıs Türk halkının geçmişini müzelerde yaşatabilmenin vatan borcu olduğunu kaydeden Tatar, bu anlamlı çalışmayı çok önemsediğini ifade etti.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında KEİ ile belediyelere finans ve ekipman desteği verdiklerini, 2021 itibarıyla bu desteğe halkın vakit geçirebileceği yerlere yönelik üstyapıları da dahil ettiklerini anlattı.

Güzelyurt bölgesine bu tarihlerden itibaren yaptıkları desteğin 70 milyon TL’yi geçtiğini anlatan Başçeri, Müze ile Güzelyurt’un yeni bir çekim merkezi kazanmış olacağını ifade etti.

Kıbrıs Türkünün güvenlik, bekası ve refahının Türkiye’nin Kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Başçeri, Güney Kıbrıs’ta ortaya atılan bazı iddialarla Türkiye’nin bu kırmızı çizgiden İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs konusunda yapılan zirvede geri adım attığı algısı yaratılmak istendiğini ifade etti.

CRANS MONTANA’DA NE YAŞANDIĞININ ARTIK ÖNEMİ YOK

“Bu iddialar gerçeklerle bağdaşmıyor” diyen Başçeri, Crans Montana’da masanın Rum Yunan ikilisi tarafından devrildiğini belirtti. İsviçre’de neler yaşandığının artık öneminin kalmadığını çünkü artık federasyon temelinde görüşmelerin yapılmayacağını, iki devletin iş birliği içerisinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, gelişen, değişen, altyapı sorunlarını çözen bir şehir yaratmak düşüncesiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Özçınar, yeni projeleri Milli Mücadele projesi ve Türk Dünyası Meydanı ile Kıbrıs Türkünün tarihi gerçeklerini gelecek nesillere ve Güzelyurtu ziyaret edecek turistlere anlatma imkanı yaratmış olacaklarını kaydetti.

Müzede Kıbrıs Türk tarihinin 1983’e kadar olan geçmişinin anlatılacağını ifade eden Özçınar, KEİ’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi Açık Pazar ve Kent Park Projesi kapsamında bulunan alan içerisinde inşa edilecek.