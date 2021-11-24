banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
28 milyon 490 bin 910 TL tutarında test kiti alınacak
TC'den test kiti alınacak
Aşı karşıtları artık kabak tadı verdi
Aşı karşıtları kabak tadı verdi
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
İlçelerin vekil sayıları açıklandı
Erken genel seçim 23 Ocak Pazar günü yapılacak
Seçim yasakları bugün başlıyor
banner405

Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni yapıldı

24 Kasım 2021 Çarşamba 18:15
Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni yapıldı

TATAR: “GÜZELYURT KKTC’NİN PARÇASI KALACAK”

BAŞÇERİ: “(KIBRIS RUM KESİMİNİN) İDDİALARI GERÇEKLERLE BAĞDAŞMIYOR”

Güzelyurt’ta Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı’nın temel atma töreni Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri’nin katılımıyla gerçekleşti.

Millî Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi tarafından Türkiye Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi'nin (KEİ) katkılarıyla inşa ediliyor.

İki katlı müze bin 267 metrekare olarak projelendirilirken, meydan  10 bin metrekare olacak ve sosyal faaliyetler için kullanılabilecek.

Temel atma törenine Türkiye’den Çukurova Belediyeler Birliği Başkanı Kadir Kara, bazı belediye başkanları da katıldı.

TATAR

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar törende yaptığı konuşmada, Güzelyurt’un Türk toprağı olduğunu, Güzelyurt halkının bir kez daha göç yaşamayacağını ve KKTC’nin bir parçası kalacağını yinelemek istediğini belirtti

Federasyon temelinde yapılan müzakerelerde KKTC’nin zeminini zafiyete uğratmak için çeşitli oyunlar oynandığını kaydeden Tatar, ancak kendilerinin Güzelyurt’u hiçbir zaman göz ardı etmediklerini ve Güzelyurt’ta yatırımların devamı için önderlik yaptıklarını kaydetti.

Türkiye’den gelen su sayesinde Güzelyurt ovasına fidan ekilmeye başlanmasının geleceğe umutla bakılması gerektiğinin bir işareti olduğunu ifade eden Tatar, “Güzelyurt’a yatırım yapanlar KKTC’ye inandıkları için yapar” dedi.

Ulusal davada geri adım attırmak umudu ile Güney Kıbrıs’ta bazı haber kanallarının gereksiz bir biçimde haberler yaydığını belirten Tatar, “Seçilmemden sonra yeni siyaset yeni anlayış öyle bir kökleşmiştir ki bunu geriye götürmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” dedi. 

Kıbrıs davasının Türkiye ile müşterek bir dava olduğunu kaydeden Tatar, “Yan yana yasayan iki egemen devletin iş birliği temelinde bir anlaşmanın olabileceğini var gücümüzle haykırıyoruz” dedi.

banner341
Kıbrıs Türk halkının en az Kıbrıs Rum halkı kadar egemen olduğunu, KKTC’nin ilelebet yaşayacağını ifade eden Tatar, ekonomik sıkıntıların geçici olduğunu esas olanın devlete sahip çıkmak olduğunu kaydetti. Yatırımcı ve Kıbrıs Türk halkına bu inancı aşılamak gerektiğini belirten Tatar, KKTC’nin doğu Akdeniz’de Türkiye ile işbirliğinde fevkalade önemli bir Türk devleti olduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile Kıbrıs Türkünün arasındaki bağları kimsenin kopartmaya gücü yetmediğini vurguladı.

İnsanlık dışı muameleye karşı direniş gösteren ve devlet kuran Kıbrıs Türk halkının geçmişini müzelerde yaşatabilmenin vatan borcu olduğunu kaydeden Tatar, bu anlamlı çalışmayı çok önemsediğini ifade etti.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de konuşmasında KEİ ile belediyelere finans ve ekipman desteği verdiklerini, 2021 itibarıyla bu desteğe halkın vakit geçirebileceği yerlere yönelik üstyapıları da dahil ettiklerini anlattı. 

Güzelyurt bölgesine bu tarihlerden itibaren yaptıkları desteğin 70 milyon TL’yi geçtiğini anlatan Başçeri, Müze ile Güzelyurt’un yeni bir çekim merkezi kazanmış olacağını ifade etti.

Kıbrıs Türkünün güvenlik, bekası ve refahının Türkiye’nin Kırmızı çizgisi olduğunu kaydeden Başçeri, Güney Kıbrıs’ta ortaya atılan bazı iddialarla Türkiye’nin bu kırmızı çizgiden İsviçre’nin Crans Montana kasabasında Kıbrıs konusunda yapılan zirvede geri adım attığı algısı yaratılmak istendiğini ifade etti.

CRANS MONTANA’DA NE YAŞANDIĞININ ARTIK ÖNEMİ YOK

“Bu iddialar gerçeklerle bağdaşmıyor” diyen Başçeri, Crans Montana’da masanın Rum Yunan ikilisi tarafından devrildiğini belirtti. İsviçre’de neler yaşandığının artık öneminin kalmadığını çünkü artık federasyon temelinde görüşmelerin yapılmayacağını, iki devletin iş birliği içerisinde yan yana yaşayabileceği bir çözümün görüşülmesi gerektiğini ifade etti.

ÖZÇINAR

Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar ise, gelişen, değişen, altyapı sorunlarını çözen bir şehir yaratmak düşüncesiyle çalışmalarını yürüttüklerini kaydetti.

Özçınar, yeni projeleri Milli Mücadele projesi ve Türk Dünyası Meydanı ile Kıbrıs Türkünün tarihi gerçeklerini gelecek nesillere ve Güzelyurtu ziyaret edecek turistlere anlatma imkanı yaratmış olacaklarını kaydetti.

Müzede Kıbrıs Türk tarihinin 1983’e kadar olan geçmişinin anlatılacağını ifade eden Özçınar, KEİ’ye katkılarından dolayı teşekkür etti.

Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Güzelyurt Belediyesi Açık Pazar ve Kent Park Projesi kapsamında bulunan alan içerisinde inşa edilecek.

banner360
Son Güncelleme: 24.11.2021 18:41
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Akademisyeni Muhtaroğulları “medya, kadına yönelik şiddeti kesinlikle körüklüyor”
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
GAÜ Kurucu Rektörü Akpınar, ‘Afrika Turizm Günü Nijerya 2021’ etkinliğine davetli olarak katılıyor
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
ARUCAD Yüksek Lisans öğrencilerinin sergisi açıldı
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Tatar İstanbul Ticaret Odası yetkililerini kabul etti
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Tatar: “Daha güçlü bir yapının devamı için iş birliği ile yürütülen çalışmalar önemli”
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Yeşilırmak, Kuni'yi ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Pilli, Atleks Sanverler Ortaokulu ve A Life Yaşlı Bakım Merkezi’ni ziyaret etti
Haftalık hava tahmin raporu
Haftalık hava tahmin raporu
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
İlaç sıkıntısı çeken Disgrafi hastası çocuk annesi isyan etti
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu
Okullardaki güncel koronavirüs pozitif tablosu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim