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Milli lezzetler Avustralya’da

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri ihracat konusu.

Milli lezzetler Avustralya’da

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri ihracat konusu.

27 Şubat 2020 Perşembe 15:04
Milli lezzetler Avustralya’da
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Milli lezzetler Avustralya’da

Ülkemizin en büyük sorunlarından biri ihracat konusu. Uygulanan ambargolar sebebiyle üreticilerimiz, pek çoğu dünya standartlarında olan ürünlerini yurtdışına pazarlayamıyor. Ülkeye döviz girişinin yalnızca turistik yollarla olmasına yol açan bu durum, üreticilerimiz için ticaret yapmayı hiç de makul bir konuma getirmiyor.

Bu konunun değişmesi için atılan pek çok adım olduğu malum. Ama bu problemin yalnızca bu yolla biteceğini düşünmek doğru değil. Zor durumda olan üreticilerimizin yurtdışı ile iyi ilişkiler geliştirerek ürünlerini bir şekilde pazarlama yoluna gitmesi etkili bir yol gibi gözükmekte. Özellikle de gözümüzün önünde bir başarı hikayesi varken.

Zorluklardan Doğan Bir Başarı Hikayesi

Her yanı ambargolar ile çevrili olan ülkemizde ihracat başarısı haberleri büyük ilgi uyandırıyor. Bu başarı hikayelerinin en sonu gıda sektöründen geldi. Arsal Gıda, tüm ambargolara ve zorluklara rağmen muhteşem bir ihracat başarısına imza attı.

Öncelikle tanımayanlar için Arsal Gıda’yı biraz tanıtalım:

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Arsal Gıda reçel, macun, tahin ve helva, turşu, bal, pekmez, zeytin ve zeytinyağı üreten bir firma. Yani tamamen milli lezzetlerimizi üretiyor. Ülkemizin birbirinden lezzetli ürünlerini, yine bize has şekilde salamura edilmiş, konserve yapılmış ve paketlenmiş olarak satışa sunuyor. Zaten Kıbrıs’ta da firmanın adını bilmeyen yok!

İşte Arsal Gıda, artık ürünlerini ihracat yoluyla pazarlıyor. Hem de bizden binlerce kilometre uzaktaki başka bir ada ülkesine: Avustralya’ya.

Milli Lezzet Milli Gurur

Arsal Gıda, özenle hazırladığı ürünleri kültürümüzden çok uzak Avustralya’ya başarı ile pazarlıyor. Bir süredir devam eden anlaşma çalışmalarının başarıya ulaştığını söyleyen firma yetkilileri, şu an için herhangi bir problem yaşamadıklarını söyledi. İhracatın başında çok büyük engellerle karşılaşıldığını belirten firma yetkilileri, bunları aşmak için büyük bir özveri ile çalıştıklarını belirttiler.

“Karşımızda bir tek iletişim ve uzaklık gibi problemler yoktu. Ülkemizde ihracatın ne kadar zor olduğunu biliyorsunuz. Biz tüm engelleri teker teker aştık. Bu konuda bizim özverili çalışmalarımız kadar ürünlerimizin kalitesinin de çok etkisi oldu” diyen firma yetkilileri, şu anki gidişattan oldukça memnun olduklarını söylediler.

Artık milli ürünlerimizin Avustralya kıtasında da keyifle tüketildiğini biliyoruz. Üstelik bu anlık bir durum da değil. Arsal Gıda yetkilileri, kısa süre içinde pazarladıkları ürün yelpazesinin de genişleyeceğini belirttiler.

Milli ürünlerimizi Avustralya kıtasına kadar taşıyan Arsal Gıda’nın ürünlerini incelemek için www.arsalgida.com adresine göz atabilirsiniz.

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