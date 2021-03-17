banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Kurumlar siyasilerin çiftliğidir!
Antikor testi furyası
Antikor testi furyası
Özel sektöre sendika ayıbı
Özel sektöre sendika ayıbı
Vefa borcu ödemek ne demektir?
Vefa borcu ödemek ne demektir?
banner376

Milli İradeye Saygı Platformu:  “İki devletli çözüm artık kaçınılmazdır”

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Genel Başkanı Talip Sancar,  artık iki devletli bir çözümün kaçınılmaz olduğu görüşünü belirterek “Cenevre’de yapılacak beşli konferansta da yapılacak tek şey egemen devletimizi savunmaktır” dedi.

17 Mart 2021 Çarşamba 12:00
Milli İradeye Saygı Platformu:  “İki devletli çözüm artık kaçınılmazdır”
banner337
banner395

Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Genel Başkanı Talip Sancar,  yazılı açıklamasında, “Rum zihniyeti ile bir federasyon kurulamayacağı artık kabul edilmeli” diyerek, Platform olarak Kıbrıs Türk tarafının yeni politikasının, eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği olması gerektiği düşüncesinde olduklarını ifade etti. 
Sancar, “Cenevre’de bunu tüm dünyaya ilan etmeliyiz. Bizim artık bir masa etrafından kaybedecek yıllarımız yok. Başta Maraş’ın açılımı olmak üzere kendi gündemimizi yaratıp, KKTC’yi en üst noktalara taşımalıyız” dedi.

banner341
Sancar, Kıbrıs Rum tarafının müzakere masasında hep Türkiye’siz bir KKTC arzu ettiğini, bunun gerçek olamayacağını, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda, bu coğrafyalarda güvenliğinin ancak Türkiye'nin garantörlüğüyle sağlanabileceğini de sözlerine ekledi.
 


 

banner360
Son Güncelleme: 17.03.2021 12:25
Anahtar Kelimeler:
Milli Iradeye Saygı Platformu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan kararname yürürlükte
Kooperatiflerden alınan kredilerin 6 ay ötelenebilmesi için hazırlanan kararname yürürlükte
Maliye Bakanı Oğuz, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi
Maliye Bakanı Oğuz, kamuda örgütlü sendikalarla biraraya geldi
Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak
Lefkoşa’ya ortaokul lise düzeyinde bir okul yapılacak
“Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı
“Korona varsa, şiir-müzik de var” konseri Cuma akşamı
LTB 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek
LTB 21 Mart Dünya Down Sendromu Günü dolayısıyla etkinlik düzenleyecek
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Zaroğlu kurultay hakkında konuştu
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Meclis Genel Kurulu yarın toplanacak
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Kıbrıs Türk Emekli Subaylar Derneği, Çanakkale Zaferi ve şehitlerini andı
Bu pazar yine kapalıyız!
Bu pazar yine kapalıyız!
Meteoroloji Dairesi uyardı
Meteoroloji Dairesi uyardı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim