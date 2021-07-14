Milli İradeye Saygı Platformu, 15 Temmuz şehit ve gazilerini andı

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu Başkanı Talip Sancar yaptığı yazılı açıklamada, Türk milletinin her zaman vatan, millet, bayrak ve ezan sevgisini yaşadığını ve tarihi boyunca hiçbir esarete boyun eğmediğini vurgulayarak, 15 Temmuz 2016’da yaşanan darbe girişiminde de dünyada örneği görülmemiş şekilde vatanına ve bayrağına sahip çıktığını gösterdiğini kaydetti.

Sancar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Yüce mevlam bütün şehitlerimize rahmet etsin, gazilerimizede hayırlı uzun ömürler versin. Bizler KKTC Milli İradeye Saygı Platformu olarak, darbe girişiminin ilk dakikalarından itibaren Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği önünde binlerce kişi ile toplanıp nöbetimizi tuttuk. Günlerce yapmış olduğumuz nöbetimizi burada bırakmadık ve anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ne giderek 29 Temmuz 2016’da, Ankara Kızılay Meydanında, sonra da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde nöbetimizi sürdürdük. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin iki devlet tek millet olgusunu yaşadığını tüm dünyaya gösterdik.”





