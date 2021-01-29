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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vaka!

Bakan dahil tüm personele PCR testi yapıldı. Tüm bakanlık binaları dezenfekte edildi.

29 Ocak 2021 Cuma 12:07
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’nda 5 pozitif vaka!
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Bakan Olgun Amcaoğlu bu konuda gerek hükümet gerekse bakanlıklar olarak titiz davrandıklarını belirtti, vatandaşların dikkatli olmalarını istedi ve temaslıların gizlenmemesinin önemine vurgu yaptı.

Bakan Amcaoğlu, kendi bakanlığındaki 5 pozitif vakanın tüm temaslılarının, Sağlık Bakanlığı’na bildirildiğini de ifade etti.

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Bakanı Amcaoğlu, “Anavatan Türkiye her alanda olduğu gibi aşı konusunda da yanımızdadır. Bu illet salgınla mücadelede aşının önemine herkes vurgu yapmaktadır. Bir an önce daha çok sayıda insanımıza aşı ve test yapılması ve bireysel kurallara uyulması bizim için en temel hedefler arasındadır. Eğitimin yeniden normal şekliyle devamı açısından da aşılama çok önemlidir” dedi.

Bakan Amcaoğlu, gerek Hükümet gerekse bakanlık olarak, koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan tüm zorlukların aşılması için çalışmalarını sürdürdüklerini ifade ederken, uzaktan eğitimin devam ettiğini, bu konuda özellikle bilgisayar, tablet ve internet bağlantısı mağduriyeti yaşayan öğrenciler için de bazı çalışmalar yaptıklarını ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanlığında Pozitif Vaka
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