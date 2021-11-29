Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan duyuru

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlgililerin 29 Kasım– 3 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa.”