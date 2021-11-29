banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ahmet Kişmir hayatını kaybetti
Koronavirüse bir can daha!
YSK ilçelerin çıkaracağı milletvekili sayısını ilan etti
YSK milletvekili sayısını duyurdu
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Dörtyol-Korkuteli yolunda kaza!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
Sucuoğlu: Artık dünyalı olmalıyız!
banner404

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan duyuru

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

29 Kasım 2021 Pazartesi 11:45
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan duyuru

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.

İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.

İlgililerin 29 Kasım– 3 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.

Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şöyle:

“İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – Lefkoşa

banner341
Ortaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa

Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa

Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa

Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa

Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa.”

banner360
Son Güncelleme: 29.11.2021 13:54
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Erhürman: “Biz de döviz krizi yaşadık ama halkımızı ezdirmedik”
Yağmur geliyor!
Yağmur geliyor!
Acı haber
Acı haber
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Gönyeli İlkokulu’nda eylem ve basın açıklaması yapıldı
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
Partiler, aday belirleme çalışmalarına hız verdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
KTAMS Gelir Vergisi Yasası’nda yapılması planlanan değişikliği eleştirdi
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Pembe Köşk Psikiyatri Hastanesi çalışanları Sağlık Bakanlığı önünde eylem yaptı
Yeni kararlar yürürlükte!
Yeni kararlar yürürlükte!
Tatar İstanbul’a gitti
Tatar İstanbul’a gitti
Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama
Deniz kaplumbağaları izleme ve koruma çalışmaları hakkında açıklama

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim