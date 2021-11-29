Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı'ndan duyuru

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, 2021-2022 Öğretim Yılı, Kış Dönemi Dıştan Bitirme Sınavlarının 8 Aralık-7 Ocak tarihleri arasında yapılacağını duyurdu.
İlkokulların Dıştan Bitirme Sınavları ise 13 Aralık Pazartesi günü yapılacak.
İlgililerin 29 Kasım– 3 Aralık (her iki tarih dahil) tarihleri arasında kayıt yaptırmak ve sınav programlarını öğrenmek üzere sınav merkezlerine başvurmaları gerektiği bildirildi.
Dıştan Bitirme Sınav Merkezleri şöyle:
“İlkokul Dıştan Bitirme Atatürk İlkokulu – LefkoşaOrtaokul Dıştan Bitirme Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu – Lefkoşa
Lise Dıştan Bitirme Lefkoşa Türk Lisesi – Lefkoşa
Endüstri Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi – Lefkoşa
Meslek Lisesi Dıştan Bitirme Atatürk Meslek Lisesi – Lefkoşa
Ticaret Lisesi Dıştan Bitirme Haydarpaşa Ticaret Lisesi – Lefkoşa.”