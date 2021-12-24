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Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) arasında okullarda “Toplumsal Cinsiyet Adaleti ve Ev İçi Şiddet” konularıyla ilgili eğitim verilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandı. 

24 Aralık 2021 Cuma 16:00
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile KAYAD arasında işbirliği protokolü imzalandı

Bakanlık Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, işbirliği protokolüne Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve KAYAD Başkanı Meral Akıncı imza koydu.
Protokol çerçevesinde, kadın erkek eşitliği, toplumsal klişelerden arındırılmış toplumsal cinsiyet rolleri, karşılıklı saygı, kişisel ilişkilerde çatışmaların şiddete başvurulmadan çözüme kavuşturulması, kadınlara karşı toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve kişilik bütünlüğüne saygı konularında, yaş gruplarına yönelik farkındalık yaratılması amaçlanıyor. 
Bu bağlamda, Talim ve Terbiye Dairesi’nin onayı ile hazırlanan ve 10 dersten oluşacak eğitim programı, Genel Ortaöğretim Dairesi’ne bağlı bir okulda pilot uygulama olarak gerçekleştirilecek ve değerlendirme sürecinin ardından yaygınlaştırılacak. Pilot uygulama sırasında her ders sonrasında güncellenecek bir “Güvenlik Uygulaması Kılavuzu” oluşturularak, süreç, okullarda belirlenecek ve eğitilecek Güvenlik Uygulaması Temsilcileri ile birlikte yürütülecek. 
AMCAOĞLU: “BU BİR BAŞLANGIÇTIR. DİĞER TÜM OKULLARIMIZDA DA BU PROJENİN UYGULANACAĞINA İNANIYORUM”
Protokolün imzalanmasının ardından konuşan Bakan Amcaoğlu, görevleri süresince Bakanlık olarak eğitimin yanında sosyal sorumluluk projelerine de imza koyacak adımlar attıklarını dile getirdi. 
Amcaoğlu, “Çocukların gelişimi, pandeminin günlük hayatta yaşattığı sorunlar, bugün sizler ile imza koyduğumuz protokolün içeriği gibi birçok konuyu gündeme çekmek ve farkındalık yaratmak adına çok değerli sivil toplum örgütleriyle iş birliği yaparak, yaşanan sıkıntıların en aza indirilmesi adına adım attık” dedi.

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Böylesi bir protokole imza koymaktan dolayı mutluluk duyduğunu da ifade eden Amcaoğlu, “Benim de bir ailem, değer verdiğim insanlar var. Geldiğimiz noktada çok önemli bir protokole imza koyacağımızı biliyorum. Bu bir başlangıçtır ancak, diğer tüm okullarımızda da bu projenin uygulanacağına inanıyorum” diyerek, protokolün hayırlı olmasını diledi.  
AKINCI: “BU EĞİTİM PROGRAMI GENÇLERİMİZ İÇİN BİR DEĞERDİR”
KAYAD Başkanı Meral Akıncı ise konuşmasının başında bu çalışmanın hayata geçirilmesi için destek veren Olgun Amcaoğlu’na teşekkür ederek, “Sizin döneminizde bu çalışmanın kabul edilmesi ve hayata geçirilmesi bizlere ayrı bir onur vermiştir” dedi. 
Talim ve Terbiye Dairesi ile birkaç yıldır bu program üzerinde yoğun bir şekilde çalıştıklarını da dile getiren Akıncı, gençlerin bu konularda aydınlatılması gerektiğine dikkat çekti.
“Bu eğitim programı gençlerimiz için bir değerdir. Bizler, gençlik dönemlerine çok önem veriyoruz, Bakanlığın da gençlerimizin bilgilendirilmesine yönelik yapılan bu çalışmaya destek vermesi bizler için mutluluk vericidir” diye konuşan Akıncı, programın hayata geçirilmesi için uğraş veren herkese teşekkür etti. 
 

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Son Güncelleme: 24.12.2021 17:56
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