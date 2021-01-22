Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Yödak’ı Ziyaret Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu ve beraberindeki heyet, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulunu (YÖDAK) ziyaret ederek, YÖDAK Başkan Vekili Prof. Dr. Mehmet Hasgüler ve YÖDAK üyeleriyle yükseköğretim alanındaki gelişmeleri görüştü.

YÖDAK’tan verilen bilgiye göre, görüşmede, yüz yüze eğitimin hızla tekrar hayata geçmesi konusunda YÖDAK’ın ve Eğitim Bakanlığının kararlılığı ifade edilirken, pandemi sonrası ortaya çıkan durum ve yükseköğretimin sağlık tedbirleri alınarak normalleşme dönemine girmesi için yapılması gerekenler değerlendirildi.

Sürecin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için yükseköğretimde çalışan akademik ve idari personelin COVİD-19 risk grubuna alınarak ivedilikle aşılanması konusunda daha önce Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na YÖDAK tarafından yapılan bilgilendirme ve öneriler ele alındı.





