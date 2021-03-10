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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti

10 Mart 2021 Çarşamba 17:30
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ÖSYM Başkanı Aygün'ü ziyaret etti
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GÖRÜŞMEDE, SALGIN SÜRECİNDE KKTC'DE GERÇEKLEŞTİRİLEN ÖSYM SINAVLARINDA ALINAN TEDBİRLERİN VE SINAVLARDAKİ MEVCUT İŞ BİRLİĞİNİN ARTARAK DEVAM EDECEĞİ VURGULANDI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ile görüştü.

Görüşmede, salgın sürecinde KKTC'de gerçekleştirilen ÖSYM sınavlarında alınan tedbirlerin ve sınavlardaki mevcut iş birliğinin artarak devam edeceği vurgulandı.

Bakan Amcaoğlu, "Türkiye ile birlikte KKTC'de de salgın sürecinde merkezi sınavların aksamadan, başarıyla uygulanması konusunda gösterdiğiniz hassasiyet ve bize olan yakınlığınızdan dolayı teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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Aygün ise KKTC'de ÖSYM tarafından YKS, DGS, ALES, KPSS Lisans, KPSS Önlisans, KPSS Ortaöğretim sınavlarının yapıldığını, 2020'deki sınavlara Lefkoşa'da toplam 6 bin 640 adayın katıldığını, geçen yıl YKS'ye giren aday sayısının 1818, bu yıl YKS'ye başvuran aday sayısının ise 1867 olduğunu belirtti.

Eğitim sürecinin her iki ülke geleceği açısından önemli olduğunu ve salgın sürecinde de yapılan merkezi sınavların, alınan önlemler çerçevesinde devam etmesi gerektiğini vurgulayan Aygün, şunları kaydetti:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıslı Türk kardeşlerimiz, bizler için değerlidir. Bu sebeple hem KKTC vatandaşlarının hem de KKTC'de yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının gireceği sınavların sağlıklı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi için elimizden geleni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Lefkoşa'da yer alan ÖSYM Sınav Koordinatörlüğümüz vasıtasıyla sınava başvuracak ve katılacak adaylarımıza hizmet verilmeye devam edilecektir."

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu'nu makamında ağırlayan ÖSYM Başkanı Halis Aygün, konuk Bakan ve beraberinde yer alan heyete nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

Görüşmede Bakan Amcaoğlu ile Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Yükseköğrenim ve Dış İlişkiler Dairesi Müdürü Ziya Öztürkler, Ankara Büyükelçisi Kemal Köprülü ve Ankara Büyükelçiliği Eğitim Kültür Ataşesi Rauf Ataöv de yer aldı.

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Son Güncelleme: 10.03.2021 18:48
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