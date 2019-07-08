banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
98695
ALTIN
257.854
DOLAR
5.7235
STERLİN
7.1832
EURO
6.4202
Fuhuş yaptırdığını kabul etti
FUHUŞ YAPTIRDIĞINI KABUL ETTİ
Kayıp şahıs cinayete kurban gitti
KAYIP ŞAHIS CİNAYETE KURBAN GİTTİ
Lefkoşa'da cinayet
LEFKOŞA’DA CİNAYET
Gazimağusa’da kullanılmayan evde yangın çıktı
GAZİMAĞUSA’DA KULLANILMAYAN EVDE YANGIN ÇIKTI
banner307

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’da TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’da TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

08 Temmuz 2019 Pazartesi 16:29
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu Ankara’da TC Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüştü

Bir dizi temasta bulunmak üzere bugün Ankara’ya giden Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarına Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile gerçekleştirdiği görüşme ile başladı.

Çavuşoğlu ile Ersoy ilk olarak baş başa bir görüşme gerçekleştirdi. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi.

banner317
Bakan Çavuşoğlu yarın da Türkiye Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve YÖK Başkanı Yekta Saraç ile görüşecek.

Çavuşoğlu’na Ankara temaslarında, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdür Ziya Öztürkler ile Kültür Dairesi Müdürü Şehbal Hamzaoğulları eşlik ediyor.

Bakan Çavuşoğlu’nun YÖK Başkanı Saraç ile yarın yapacağı görüşmeye YÖDAK Başkanı Akile Büke de katılacak

Son Güncelleme: 08.07.2019 19:42
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kervansaray’da boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti
Kervansaray’da boğulma tehlikesi geçiren kişi hayatını kaybetti
Başbakan Tatar Kıbrıs Gençlik ve Spor Kültür Derneği Heyetini kabul etti
Başbakan Tatar Kıbrıs Gençlik ve Spor Kültür Derneği Heyetini kabul etti
Toplumsal trafik seferberliği ilan edildi
Toplumsal trafik seferberliği ilan edildi
Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav Cihazı Bağışında Bulundu
Alsancak Mare Monte Lions Kulübü Lapta Sağlık Merkezi’ne Nemli Otoklav Cihazı Bağışında Bulundu
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği bir emekçinin  otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmamasıyla ilgili açıklama yaptı
Kıbrıs Türk Şoförler Birliği bir emekçinin  otobüste kirli olduğu için koltuğa oturtulmamasıyla ilgili açıklama yaptı
Üç yerde arazi yangını çıktı
Üç yerde arazi yangını çıktı
51.’si düzenlenen İskele Festivali Sancak konseriyle sona erdi
51.’si düzenlenen İskele Festivali Sancak konseriyle sona erdi
Başbakan Tatar narenciye ihracatçı birliklerinden bir heyeti kabul etti
Başbakan Tatar narenciye ihracatçı birliklerinden bir heyeti kabul etti
Polis Bulunan Cesedin Kimliğinin Henüz Tespit Edilmediğini Belirtti
Polis Bulunan Cesedin Kimliğinin Henüz Tespit Edilmediğini Belirtti
Trafik kontrolü için durdurulan arabadaki kişilerin üzerinde uyuşturucu bulundu
Trafik kontrolü için durdurulan arabadaki kişilerin üzerinde uyuşturucu bulundu

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim