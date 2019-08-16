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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:12
Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC Engelliler Dayanışma Derneği’ni kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ömer Suay kabulde derneğin yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi vererek, 740 üyeye sahip olduklarını ve sosyal yardımlaşma, eğitim, sportif faaliyetlerin yanında ihtiyaçlı kişilere yardımlar yaptıklarını söyledi. 

Eğitime ayrıca önem verdiklerini ve eğitimin geleceğe yatırım olduğunu da dile getiren Suay, bu bağlamda 2014 yılında görme engelliler kütüphanesi oluşturduklarını ve görme engelliler başta olmak üzere tüm engellilerin kişisel gelişimi için uzun vadeli çalışmalar yürüttüklerini sözlerine ekledi.

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Suay ayrıca hükümetin ve derneğin sosyal devlet anlayışı içerisinde uyum içerisinde çalışacağına inanç belirterek, Bakan Çavuşoğlu’na gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti.

ÇAVUŞOĞLU: “HÜKÜMET OLARAK HER TÜRLÜ DESTEĞİ VERMEYE HAZIRIZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise hükümet olarak engelli vatandaşların hayatını kolaylaştırmak adına ne gerekiyorsa yapmaya hazır olduklarına dikkat çekerek, imkanlar dahilinde her türlü desteği vereceklerini vurguladı ve vatandaşların rahatını sağlamakla yükümlü olduklarının bilinciyle hareket ettiklerini dile getirdi.

Çavuşoğlu ayrıca, dernekle birlikte fikir birliği yaparak gerekli duyarlılığı göstereceklerini de kaydederek, gelecek olan projeleri dikkatle değerlendireceğini ve dernekle birlikte iş birliği yapmaktan mutluluk duyacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda derneğin özverili çalışmalarını takdirle takip ettiğini de belirten Çavuşoğlu, Engelliler Dayanışma Derneği’ne ve Ömer Suay’a çalışmalarında başarılar diledi.
 

Son Güncelleme: 16.08.2019 17:18
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