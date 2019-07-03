Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, DAÜ mezuniyet törenine katıldı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, KKTC üniversitelerinden mezun olan gençlerin aldıkları eğitimle gurur duymalarını istedi.

Bakan Çavuşoğlu Doğu Akdeniz Üniversitesi’nin (DAÜ) 2018-2019 mezuniyet törenine katıldı. Törende konuşan Çavuşoğlu, kalite ve akreditasyona önem veren DAÜ’nün Times Higher Education’ın en iyi 50 yaş altı üniversiteler sıralamasında yer almasından dolayı memnuniyetini dile getirdi ve bu büyük başarıda emeği olan DAÜ ailesini kutladı.

Konuşmasında mezun olan gençlere de seslenen Nazım Çavuşoğlu, mezun olan gençlerin edindikleri bilgi ve donanımlarını kullanırken KKTC’yi unutmamalarını ve ülkemizde aldıkları kaliteli eğitimle gurur duymaları gerektiğini vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu, mezunların üzerinde büyük emeği olan aileleri de kutladığı konuşmasını, üniversite eğitimini tamamlayan gençlerin yollarının açık olması dileğiyle tamamladı.