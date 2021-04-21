Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu KİÜ’yü ziyaret etti

AMCAOĞLU ADAYA GELEN HER ÖĞRENCİNİN KENDİ EVLATLARI OLDUĞUNU VURGULADI

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, adaya gelen her öğrencinin kendi evlatları olduğuna dikkat çekerek, ellerinden geldiğince öğrenciler için her şeyin en iyisini yapmaya çalışacaklarını kaydetti.

Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ)’den yapılan yazılı açıklamaya göre, KİÜ’yü ziyaret eden Milli Eğitim Bakanı Olgun Amcaoğlu, yükseköğrenimin dizleri üzerine çökmüş halden ayağa kalkması için ne yapılması gerekiyorsa tek tek yerine getireceklerinin sözünü vererek, “Ülkemizin geleceği yükseköğretimdedir” şeklinde konuştu.

KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş, KİÜ Rektör Vekili Lale Büyükgönenç ve akademisyenler tarafından karşılanan Amcaoğlu, öğrencilerin yoğun ilgisi ile karşılaştı.

KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş ile görüşen ve üniversiteyi gezen Bakan Amcaoğlu, online ders yapılan bir sınıfta öğrencilerle bir araya geldi.

Öğrencilerin yüz yüze eğitim görecekleri günler için uğraş verdiklerini belirten Amcaoğlu, “Sizler de bizim çocuklarımızsınız. Sizlerin sorunları bizim sorunumuzdur. Sizler için her şeyin en iyisini elimizden geldiğince yapmaya çalışacağız. Yeni normalde sizlerin uygulamalı derslerini daha kaliteli bir şekilde yüz yüze görmeniz için uğraşıyoruz, aramızda görmek istiyoruz.’’ dedi.

“YÜKSEKÖĞRETİMİN SIKINTILARINI ÇÖZMEDEN KOLTUĞUMUZDA RAHAT OTURAMAYIZ”

Yükseköğrenimin ülkenin geleceği için ne anlam ifade ettiğini bilen kişilerden birisi olduğunu kaydeden Amcaoğlu şöyle devam etti:

Yükseköğrenimin sıkıntıları, bu ülkenin geleceği ve sürdürülebilir olması ile alakalı olarak illaki aşılması gereken sıkıntılardır. Biz bugün sandalyemizde rahatlıkla oturup, koltuğumuza gömülüp, yükseköğrenimin pandemiden dolayı yaşamış olduğu sıkıntıları görmezden gelemeyiz. Elbette ki birinci amacımız eğitimin kaliteli olması için hayata geçirdiklerimiz/geçireceklerimizdir ama her şeye rağmen ilk atlatılan şoktan sonra bu ülkeyi seçen 100 binlerin üzerindeki öğrencimizi tekrardan yüz yüze eğitimle buluşturabilmek Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığının birinci görevidir.”

“DEVLET BÜTÇESİNİN EN ÖNEMLİ KALEMİ YÜKSEKÖĞRETİM VE TURİZM”

Pandeminin, yükseköğrenimin ne kadar kıymetli olduğunu gösterdiğini ifade eden Amcaoğlu, eğitim sektörünün devlet bütçesindeki payına da dikkat çekti.

“2021 yılında devletin bütçesi 10 milyar, yükseköğrenimin ve turizmin yarattığı katma değer ise bir buçuk milyar dolardan fazladır” diyen Amcaoğlu, kimsenin bunu görmezden gelemeyeceğini vurgulayarak şöyle dedi:

“Bunu görmezden gelme lüksümüz yok. Her yıl gelen binlerce öğrencinin yarattığı bir katma değer mevcut. Ben ülkemiz adına bundan çok memnunum. 21 yıldır devlet bir yasa ile teşvikleri öne sürdü. Demek ki bir şeyler vardı ki yaptı.”

KKTC’de görev yapan akademisyenler ve üniversite personelinin tümünün aşılanması halinde, “KKTC güvenli” algısının yaratılacağını söyleyen Amcaoğlu, tüm üniversitelerin KİÜ’nün yaptığı gibi, kendi iş güvenliği ile sağlıklı çalışma koşullarını sağlaması, devletin de aşılamayı yapıp hayati tehlikeyi arttıran riskleri ortadan kaldırması halinde eğitim sektörünün beklenen seviyeye geleceğini sözlerine ekledi.

ARSLANBAŞ: “KKTC EĞİTİM BAKANLIĞI BİRÇOK NOKTADA CİDDİ ÇÖZÜMLER ÜRETTİ”

KİÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Selman Arslanbaş da, Bakan Amcaoğlu ve bakanlık çalışanlarına, öğrenci odaklı çalışmalarından ötürü teşekkür etti.

Pandemi dönemini en verimli geçiren üniversite olduklarının altını çizen Arslanbaş şunları söyledi:

“Pandemi döneminde kurduğumuz stüdyo odamızda akademisyen hocalarımızla hem yüz yüze, hem online olarak psikolojik açıdan hem teknik bakımından destek sağlıyoruz. 300’e yakın etkinliğimiz oldu, seminerler ve konferanslar yaparak üniversitemizin youtube kanalında yayınladık. Cumhurbaşkanı’mız ve Microsoft Genel Müdürü’nün de online süreçte büyük katkısı oldu. Ben KKTC yükseköğrenim sektörü adına son dönemde öğrencilerimizin adaya dönüşü, üniversitemizle yapılan koordinasyon, iş birliği ortak akılla hareket etme gibi birçok noktada ciddi çözümler üreten, bununla ilgili gerek Türkiye ve KKTC içerisinde yoğun mesai yapan arkadaşlarımıza sizin nezdinizde teşekkür ederim.”

