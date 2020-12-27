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Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gazımağusa ve İskele’de bazı okulları ziyaret etti

27 Aralık 2020 Pazar 13:14
Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu, Gazımağusa ve İskele’de bazı okulları ziyaret etti
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MİLLİ EĞİTİM VE KÜLTÜR BAKANI AMCAOĞLU, GAZIMAĞUSA VE İSKELE’DE BAZI OKULLARI ZİYARET ETTİ

AMCAOĞLU: “KORONAVIRÜS TEDBİRLERİNE BÜYÜK ÖNEM VERİYORUZ”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, ülkedeki tüm okullarda Koronavirüs tedbirlerine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Bakan Amcaoğlu,  Gazimağusa ve İskele’deki bazı okulları ziyaret etti.

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Bakan Amcaoğlu, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı daire müdürleri ile birlikte Gazimağusa’da Meslek Lisesi, Uygulama Anaokulu, Çanakkale Ortaokulu, Canbulat Özgürlük Ortaokulu ve Polatpaşa İlkokulu’nu gezdi. Gazimağusa’da yeni ortaokul ve lise projesinin müjdesini verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Amcaoğlu, İskele’de yapımı devam eden Türk Maarif Koleji binası inşaatını ve bu bölgede Günsel ailesi tarafından yapılacak okulun arazisini inceledi. Bakan Amcaoğlu’nun İskele temaslarına Belediye Başkanı Hasan Sadıkoğlu da eşlik etti.

Bakan Amcaoğlu, okul yöneticileri ve öğretmenlerden, tüm sorunlarla ilgili bilgi alırken, Koronavirüs salgınıyla ilgili tedbirleri yerinde gördü, bu konuda gereken her şeyin yapıldığını belirtti.

Bakan Amcaoğlu, okullarda alınan tedbirlerin ötesinde, velilerin de evlerde çok dikkatli olmalarını ve hem kendilerini, hem de çocuklarını olası bulaş riski karşısında korumak için azami gayret göstermelerini istedi.

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Milli Eğitim Ve Kültür Bakanı Olgun AMCAOĞLUGazimagusaIskele
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