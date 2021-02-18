Milli Eğitim Vakfı 40 yıldır eğitim ihtiyaçları konusunda topluma destek oldu

Yrd. Doç. Dr. Berkmen, Milli Eğitim Vakfı’nın 19 Şubat 1981 yılında Türkiye’de önemli akademisyen, devlet ve iş insanlarının öncülüğünde kurulduğunu anımsatarak, amacının ise eğitim ve öğretimi toplum ihtiyaçlarını karşılayacak ekonomik, sosyal ve kültürel nitelik ile niceliğe kavuşturulması hedefiyle hem maddî hem de manevi katkıda bulunmak olduğunu söyledi.

aracılığıyla bağış toplanmaya başlandığını dile getiren Berkmen, toplanan bağışların organize edilerek vatandaşların eğitim ihtiyaçlarının karşılanması yönünde kullanıldığını da sözlerine ekledi.

Doç. Dr. Berkmen, Vâkıfın öğrencilere verdiği burs desteğinin yanı sıra okul, öğrenci yurdu gibi binaları da inşa ettirerek Millî Eğitim Bakanlığı’na devrettiğini ayrıca okullarda kütüphane ve laboratuvar kurulması için çalışmalarda da bulduğunu kaydetti.

Vâkıfın 40 yıllık sürecinde, eğitim ile ilgili her alanda ülkeye çok büyük desteği olduğunu işaret eden Berkmen, “Vakıf hem ülkedeki eğitim ihtiyaçlarını karşılamada köklü bir kurum olmayı başarmış hem de geleceğimiz olan çocuklar ile gençlerin ülkelerine faydalı bireyler olmasında büyük rol oynamıştır” dedi.

Berkmen, Milli Eğitim Vakfı’nın, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Gerçek yol gösterici bilimdir” özdeyişini temel aldığını, akıl ve bilim yoluyla ‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür’ bireylerin yetişebileceğine inanan bir kuruluş olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Vakfı’nın fırsat sağlanması ve elverişli koşulların oluşturulması durumunda herkesin ilgi, istek ve yetenekleri ölçüsünde yetkinleşebileceğine yönelik bir yaklaşımı bulunduğunu da dile getiren Berkmen, bu sayede çağdaş dünyanın seçkin bir üyesi olunabileceğini kaydetti.