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Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede

Cumhuriyet Meclisi, İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi bugün 10.30’da UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu başkanlığında toplandı.  

30 Mart 2021 Salı 15:15
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu Değişiklik Yasa Tasarısı komitede
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Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu Başkanlığında toplanan İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesi toplantısına, CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, UBP Milletvekilleri Özdemir Berova, Aytaç Çaluda, CTP Milletvekili Erkut Şahali ve HP Milletvekili Jale Refik Rogers katıldı. Toplantıya ayıca TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit katıldı. 
Komite ilk olarak “Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı”nı ele aldı. Komite tasarının genel görüşmesine devam etti. 
Komite’nin bu toplantısına Personel Dairesi’nden Cemal Tekan, Hasret Kolcu, Refika Çanakcı ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndan Havva Dağsever ve Olcay Kara katıldı. “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nın ele alındığı toplantıya ise Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’ndan Murat Uzun, Pınar Uysal, Avrupa Birliği Koordinasyon Merkezi’nden Begüm Küçük Tözer, Sağlık Bakanlığı’ndan Ceyhun Bıkmaz, Ziya Salman, Dilek Yazman ve Fatma Memik katıldı. 
Milli Eğitim Denetleme, Değerlendirme ve Yönlendirme Kurulu (Kuruluş Görev ve Çalışma Esasları) (Değişiklik)Yasa Tasarısı eğitim ve öğretim kurumlarının denetlemesi için yeterli denetmen sayısını sağlamak ve denetmenlerinin değerlendirilmesini revize etmek amacıyla hazırlandı.

“KAN VE KAN BİLEŞENLERİNİN KALİTE VE GÜVENLİĞİ YASA TASARISI” DA ELE ALINDI

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Komite daha sonra “Kan ve Kan Bileşenlerinin Kalite ve Güvenliği Yasa Tasarısı”nı görüştü ve söz konusu Yasa Tasarısının genel görüşmesine başladı. 
Bu tasarı kan ve kan bileşenleriyle ilgili kalite, etik kurallar ve güvenlik standartlarının düzenlenmesi amacıyla hazırlandı. Komite, gündeminde bulunan konular ile ilgili görüşmelerine bir sonraki toplantısında devam edecek. 

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 16:03
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