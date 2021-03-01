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Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime destek için bağış kampanyası başlattı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim ile yaptığı protokolle, uzaktan eğitime destek için bağış kampanyası başlattı.

01 Mart 2021 Pazartesi 13:30
Milli Eğitim Bakanlığı uzaktan eğitime destek için bağış kampanyası başlattı
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Bakanlık’tan yapılan açıklamaya göre, Her Tablet Bir Gelecek sloganıyla, 15 Mart’a kadar toplanacak bağışlarla 5 bine yakın çocuğun materyal ve bin 500’e yakın çocuğun da internet bağlantısı eksikliğinin giderilmesi hedefleniyor.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, Bakanlık Basın Bürosu aracılığı ile yaptığı açıklamada, “Bakanlık ve tüm paydaşlarımızla birlikte ülkemiz eğitimine katkıda bulunması için çağrıda bulunuyoruz ve tüm halkımızı, geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya davet ediyoruz” dedi.

Bakan Amcaoğlu, “öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişilebilmeleri bizim için çok önemlidir. Bunun ön koşullarını ve eksikliklerini tamamlamak hedefimizdir” diye konuştu.

BAĞIŞ YÖNTEMLERİ

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın proje için açtığı banka hesaplarına havale ile bağış yapılabilecek.

Banka Hesapları:

Yakın Doğu Bank ‘’Salamis Şubesi’’

IBAN No: CT 1913905031031 3040000144466

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Ziraat Bankası Merkez

IBAN No: TR 26-0001 000860876785915013

AL Bank Merkez

IBAN No: CT 77152090100000018806008358

Telsim ve Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Sms Bağış Servisi

Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim GSM aboneleri kısa mesaj atarak bağışta bulunabilir.

20 TL için 20 yazıp 7171’e

50 TL için 50 yazıp 7171’e

100 TL için 100 yazıp 7171’e gönderilebilir.

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Son Güncelleme: 01.03.2021 15:06
Anahtar Kelimeler:
Uzaktan Eğitime DestekKktc Milli Eğitim Bakanlığı
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