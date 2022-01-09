banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan'ın cenazesi yarın
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Elektrik kesintisi yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Bakanlık "devam" dedi
UBP'nin seçim gezileri sürüyor
UBP'den güçlü iktidar mesajı
banner405
Flaş Haber
Trafik kazası: 3 yaralı
Kapat

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

 Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı,  Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin eğitime ara verilmesine yönelik herhangi bir kararı olmadığını hatırlatarak,  eğitimin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğini  açıkladı.

09 Ocak 2022 Pazar 13:45
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama

Bakanlık basın bürosu aracılığı ile bu konuyla ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Değerli velilerimiz ve eğitim camiamızın önemli neferleri öğretmenlerimiz; Omikron varyantı sebebiyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemiz genelinde ve eğitim kurumlarımızda koronavirüs vaka ve temaslı sayılarında artış olduğu gözlemlenmektedir. Bu doğrultuda, okullarımızda uygulanan pandemi tedbirlerini artırmış ve bulaşın önlenmesi adına genel tarama testlerine başlanmıştır. Daha önce de defalarca vurguladığımız gibi tüm halkımızın bilmesini isteriz ki, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, okul personelinin ve velilerimizin sağlığı bizler için ilk sıradadır.”

banner341
Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yüz yüze eğitime ara verilmesi ve online eğitime geçilmesine yönelik herhangi bir kararı yoktur. 

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi Başkanı Doç. Dr. Düriye Deren Oygar imzasıyla bakanlığımıza gönderilen yüz yüze eğitim hakkındaki SAB.0.00-172/02-22/E.75 sayılı karar aynen şöyledir:

“İlgide kayıtlı yazınıza istinaden Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi kendisine iletilen veriler ile Enfeksiyon Kontrol Komitesi ve diğer komitelerin önerileri doğrultusunda okullar ile ilgili karar yüz yüze eğitimin devam etmesi yönündedir. Komite günlük epidemiyolojik verileri takip etmeye devam etmekte olup bu veriler doğrultusunda ileriki günlerde Bakanlığınızı bilgilendirmeye devam edecektir.”
 
Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin aldığı kararlara uymak ve uygulamakla yükümlü olduğumuzu bir kez daha hatırlatarak, okullarımızda yürütülen eğitim sürecinin planlandığı üzere yüz yüze devam edeceğine dikkat çekeriz.”
 


 

banner360
Son Güncelleme: 09.01.2022 14:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 3 yaralı
Trafik kazası: 3 yaralı
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Birkan Uzun’un naaşı bu akşam KKTC’ye geliyor
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Yarın bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak
Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”
Ataoğlu: “Karpaz, turizm potansiyeline kavuşacak”
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları başladı
GAÜ 2021-2022 Bahar Dönemi Pedagojik Formasyon başvuruları başladı
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
YSK Başkanı Narin Şefik, TAK'a konuştu
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Ataoğlu, Kar-iş ile Töhob’un işbirliği toplantısına katıldı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu  külliye projesi ile ilgili  suçlamaları yanıtladı
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Güneşer :” Pandemi sürecinde bağışıklık sistemini gıdalarla güçlendirmek çok önemli”
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu
Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay TAK’a konuştu

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim