Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu halkın Ramazan Bayramını kutladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, tüm halkın ve İslam âleminin Ramazan Bayramı’nı kutlayarak; bayramın birlik ve beraberlik duygularıyla, mutlu ve huzurlu bir şekilde geçmesini diledi.
Çavuşoğlu Ramazan Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında şunları kaydetti:
Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı dolayısıyla tüm öğretmen, öğrenci ve eğitim camiasının da bayramlarını kutlayarak 2018-2019 öğretim yılının sonuna gelinen bu günlerde, huzur içerisinde bir tatil dönemi geçirmelerini diledi.
Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, bugün Bakanlık personelini ziyaret ederek personelin bayramlarını kutladı. Ziyarette Çavuşoğlu’na Bakanlık üst düzey yetkilileri eşlik etti.