Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu Dr. Fazıl Küçük Vakfı heyetini kabul etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı heyetini kabul etti.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Mehmet Küçük, Vakıf Müdürü Osman Güvenir ve Vakıf üyeleri Ali Erdal Osmanlar ile Fatoş Kızılyürek ile görüştü.

GÜVENİR

Vakıf Müdürü Osman Güvenir kabulde yaptığı konuşmada, Vakıf olarak. Dr. Küçük’ün anısını yaşatma ve yeni nesillere aktarma adına çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade ederek, ziyaret vesilesiyle yürüttükleri çalışmalar hakkında Bakan Çavuşoğlu’na bilgi verdi.

Güvenir, milli mücadelenin bitmediğini, gençliğe bunları aktararak gelecekte aynı kötü günlerin yaşanmamasını arzu ettiklerini belirterek, ilkokullarda okutulabilecek kitaplar yayınladıklarını, gençlere yönelik faaliyetler yaptıklarını ve böylece geçmişte verilen mücadeleyi genç nesillere anlatacaklarını ifade etti ve yayınladıkları kitapların okullara dağıtılması için Çavuşoğlu’ndan yardım istedi.

Güvenir, amaçlarının Kıbrıs Türkü’nün milli mücadelesini gelecek nesillere en doğru biçimde aktarmak olduğunu vurguladı.

ÇAVUŞOĞLU



Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu da ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getirerek, Vakıf yetkililerine teşekkür etti.Dr. Fazıl Küçük’ün, Kıbrıs Türk toplumunun önemli isimlerinden biri olduğunu anımsatan Çavuşoğlu, “Dr. Küçük milli mücadeleyi ilk başlatan, topluma önderlik eden, bugünlere gelmemizde büyük emekleri olan toplum liderimizdir. Kimsenin şüphesi olmasın, onun ismi bu devlet yaşadığı sürece yaşamaya ve yaşatılmaya devam edecek” dedi.Dr. Küçük’ün hekim, gazeteci, siyasetçi ve devlet adamı kimliği ile topluma büyük hizmetler verdiğini de belirten Çavuşoğlu, Dr. Küçük ve Kıbrıs Türk halkının verdiği mücadelenin bilinmesinde Vakfın çalışmalarının büyük önemi bulunduğuna dikkati çekerek, Talim ve Terbiye Dairesi tarafından gerekli incelemeyi yaptıktan sonra hazırlanan kitapların okullara ve kütüphanelere dağıtımı için Bakanlık olarak gerekli desteği vermeye hazır olduklarına dikkat çekti.Dr. Küçük’ün anısını yaşatmanın tarihi bir görev olduğu bilinciyle hareket edeceklerini de söyleyen Çavuşoğlu, Vakfın ders kitaplarında Dr. Küçük’e daha fazla yer verilmesi yönündeki talebini de dikkat alacaklarını ve bu konuda gerekli incelemeleri yapacaklarını söyledi.Konuşmaların ardından, Vakıf yöneticileri Bakan Çavuşoğlu’na Girne’de bulunan anıtın maketini takdim ederek, hazırladıkları kitapları hediye etti.