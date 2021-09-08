Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ramadan Cemil İşletmeleri yöneticilerini kabul etti

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Lefkoşa, Gazimağusa, Girne, Güzelyurt ve İskele’de 36 ilkokula bilgisayar bağışında bulunan şirket yetkililerine teşekkür eden Amcaoğlu, genelde ülkeye ve özelde eğitime, devlet ve özel sektörün birlikte sahip çıkmasının önemine vurgu yaptı.
Amcaoğlu, “İçinde olduğumuz sıkıntılı dönemde, bağışlarınızla örnek oldunuz, eğitim adına yapılan bu bağışa büyük değer vermekteyiz, bir kez daha teşekkür ederiz” dedi.
Bilgisayarlar, Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, Bakanlık Müsteşarı Aytunç Şirket, Ramadan Cemil İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Işın Ramadan Cemil, Genel Koordinatör Ramadan Cemil Debbağ, Kurumsal İletişim ve İnsan Kaynakları Yöneticisi Yeşim Özenirler Alagöz ve Ram Trading Arçelik Satış Müdürü Recep Atamer’in katılımlarıyla gerçekleşen bir törenle bakanlığa teslim edildi.