Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu Ankara’da

Bakanlık basın bürosundan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Amcaoğlu’nun Ankara temasları devam ediyor.

Amcaoğlu, bugün Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul edildi.

Milli Eğitim Bakanı Amcaoğlu, bugün ayrıca Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile de bir araya geldi. Amcaoğlu, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran'la da görüştü.

Temaslarıyla ilgili açıklama yapan Amcaoğlu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile temaslarının “çok yapıcı” geçtiğini kaydetti.



Amcaoğlu, Ankara temasları çerçevesinde özellikle Oktay ve mevkidaşı Mahmut Özer ile son derece yapıcı ve iki ülke arasında özellikle eğitim alanında işbirliğini ele alan bir görüşme gerçekleştirdiklerini kaydetti.Bu tür temasların, aradaki bağları daha da güçlendirdiğini ifade eden Amcaoğlu, şöyle devam etti:“Türkiye tarafından dijital eğitim, hizmet içi eğitim, mesleki eğitim ve materyal konusunda verilen destekler, ülkedeki yaklaşık 53 bin öğrenci ve 6 bin öğretmen için paha biçilmez değerdedir. Ankara Ticaret Odası Başkanı ile gerçekleştirdiğim görüşmenin ülkemiz adına önemli konuları, gelişmeleri içerdiğini rahatlıkla söyleyebilirim. Ankara’da gördüğümüz ilgi ve yakınlık bize güç vermiştir. Katkıları ve gösterilen yakın ilgiden dolayı anavatanımıza içtenlikle teşekkür ediyorum.”