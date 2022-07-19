Milli Atlet Buse Savaşkan’dan, Güzelyurt Belediye Başkanı Özçınar’a Nezaket Ziyareti

Milli atlet Buse Savaşkan, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Güzelyurt Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar kabulde yaptığı konuşmada, Buse Savaşkan’ın Türkiye Büyükler Atletizm Şampiyonası’nda elde ettiği başarının kendisini çok mutlu ettiğini, gururlandırdığını ifade etti.

Atletizmi seven ve federasyonda görev alan biri olarak bu daldaki başarıların kendisini ayrıca mutlu ettiğini anlatan Özçınar, Buse Savaşkan’a spor yaşantısında başarılar diledi.

Disiplinli çalışma temposunun önemine de değinen Özçınar, Buse Savaşkan’ın sadece sporda değil eğitim alanında da başarılı olması temennisini dile getirdi.