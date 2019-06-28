Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü’ne Ejdan Sadrazam atandı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdürlüğü görevinden emekli olan Mehmet Borak yerine Ejdan Sadrazam’ı atadı. Atama bugünden itibaren geçerli.
Bu arada Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkikiler Müdürlüğü'nden de konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Milli Arşiv ve Araştırma Dairesi Müdür mevkiine Ejdan Sadrazam, 28 Haziran 2019 tarihinden itibaren atanmıştır" denildi