Milletvekillerinin güncel konuşmaları sürüyor

Halkın Partisi Gazimağusa Milletvekili Ayşegül Baybars, “Yerel Yönetimler Reformu” ile ilgili güncel konuşma yaptı.

Belediyelerle ilgili reformlara ret verdiklerini ve bunun sebeplerini söylemek istediklerini dile getiren Baybars, bu hükümetin yerel yönetimlerle ilgili reform yapma vizyonu olmadığını savundu.

Yerel yönetimler reformunun coğrafi açıdan komşu olan belediyeleri birleştirerek yapılamayacağı görüşünü ifade eden Baybars, reform açısından hükümetin mantalite sorunu olduğunu söyledi.

Merkezi hükümetin kamu hizmetinin tüm ülkede eşit sağlaması fikrinin olumlu olduğunu fakat yerelde hizmetlerin merkezi hükümetlerden ayrı, yerelden yapılmasının pratikte daha uygun olduğunu dile getiren Baybars, yerel yönetimlerin güçlendirilmesi veya reform yapılmasının istenmesi halinde yerel özerkliğin sağlanması gerektiğini kaydetti. Baybars, merkezden yerele hizmet değil yerelin güçlendirilmesinin önemine dikkat çekti.

Baybars, yerel özerklikte, belediyelerde idari ve mali açıdan bu özerkliğin sağlanabilmesi gerektiğini dile getirdi.

AB yerel özerklik şartına uyulması istenmesi halinde belediyelerin kamu işlerinin büyük bölümünün belediyelere verilmesi gerektiğini dile getiren Baybars, bir reform yapılması halinde o bölge halkının birleşecek beldelerle ilgili görüşünün sorulup sorulmayacağını sordu.

Yerel özerkliğin sağlanmasında ve yerel reformlarda önemli olanın denetim olduğunu söyleyen Baybars, Sayıştay tarafından yapılan mali denetimlerin ülkede sorunlara sebebiyet verdiğini, değişen dünyada yapılan yerel reformlara bakılarak örnek uygulamaların yapılabileceğini kaydetti.

Ayşegül Baybars, belediye bütçelerindeki gelirlerin artırılması için yapılması gerekenlere de değinerek, gelirlerin artırılması ve yerel yönetimlerin sorunlarının çözümlenmesi yönünde bir çalışmanın görülmediğini belirtti.

E-belediye uygulamalarının yapılması için alt yapı çalışmaları gerektiğini de dile getiren Baybars, birleşmede, belediyelerin katkı paylarının değil sorunlarının dikkate alınarak reforma gidilmesi gerektiğini söyledi.

Baybars, bu şekliye belediyeler reformunun yapılamasının kaos yaratılacağını ifade etti.

Muhtarların da belediye meclislerinde yer almasının önemine dikkat çeken Baybars, muhtarların bölgelerini çok daha iyi bildiğini ve en azından geçiş dönemlerinde fikirlerinin alınmasını istedi.

Ayşegül Baybars, belediyelerin sayısının azaltılmasını dün de bugün de savunduğunu fakat anlattığı kriterler çerçevesinde yerel yönetim hizmetlerinin verilmesinin daha uygun olacağını dile getirerek, belediyelerin daha iyi hizmet vermesi için de mali yönden gelişmesi gerektiğini kaydetti.

ÇAVUŞOĞLU

Daha sonra söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu konuşmasında, belediyeler reformunun konuşulduğu bugünlerde bu kadar bilgili arkadaşlarının olmasından mutlu olduğunu ve ortak akıl ile geleceğe dönük hareket edilmesi gerektiğini kaydetti.

Kendi İçişleri Bakanlığı döneminde yasaların ne kadar aciz kaldığını gördüğünü dile getiren Çavuşoğlu, o dönemde 20 milyon TL açık veren belediyelerin bugün 200 milyonları geçeceğini söyledi ve bu olayda partisel değil ihtiyaca göre hareket edilmesi gerektiğini vurguladı.

Belediyeler reformunun yapılması gerektiğine inandığını vurgulayan Çavuşoğlu, özerkliği savunduklarını fakat belediyelerin batması halinde de devlete geldiklerini söyledi ve şu anda çalışılmaya başlanan belediyeler reformuna komitelerde katkı konabileceğini ve eksikliklerin tamamlanabileceğini kaydetti.

Belediyelerde tahsilat, gelirler ve birçok konuda sıkıntılar olduğunu anlatan Çavuşoğlu, kırsal belediyelerle şehir belediyeleri arasındaki anlaşmazlıklara da değindi.

Bugün dünyada birleştirilmeyen belediyeler kalmadığını söyleyen Çavuşoğlu, bu reformun belediyelerin kaderlerini değiştireceği söyledi ve bir yerden başlanması, eksikliklerin de tamamlanarak çalışmalara devam edilmesi gerektiğini kaydetti.

İnsan sağlığını ilgilendirmesi hasebiyle bu konuların buralarda konuşulması gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, hedefin ortak olduğu düşüncesiyle bu birikimle belediyelerin düzeltilmesi gerektiğini belirtti.

Nazım Çavuşoğlu, belediyeler reformunun seçimden önce olması gerektiğini, bunun toplumsal sorumluluk olduğunu da kaydetti.

CANDAN

Cumhuriyetçi Türk Partisi Güzelyurt Milletvekili Armağan Candan, “AKPA Temasları ve Rusya-Ukrayna Krizinin Bölgemize Etkileri” ile ilgili konuşma yaptı.

Seçime çok az kala yapılmaya çalışılan reformların bahsedildiğini dile getiren Candan, bu kadar önemli bir reformun bu kadar kısa sürede yapılmaması gerektiğini kaydetti.

Bugün “benzine zam yapılacak” haberini aldıklarını söyleyen Candan, “Ülkede benzin yok, ilaç yok, elektrik yok…” ifadelerini kullandı.

AKPA temaslarına değinin Candan, Meclis’e yaptıkları görüşmeler hakkında bilgi aktardı.

Rusya’nın AKPA’dan çıkarıldığını dile getiren Candan, toplantılarda Kıbrıs ve Maraş konusu hakkında görüşmeler ve konuşmalar yaptıklarını anlattı.

Kıbrıs konusunda çeşitli girişimlerin artacağının görüldüğünü dile getiren Armağan Candan, ileriki dönemde fırsatların kaçırılmaması gerektiğini kaydetti.

Candan, Lefkoşa’da kuzeyle güney arasında ikinci araçlı geçişin açılmasını düşündüklerini dile getirerek, bu tür açılımlara Kıbrıs Türk tarafının katılması gerektiğini söyledi.

TAÇOY

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy da konuşmasında, AKPA’da çok zaman tükettiklerini söyleyerek, oradaki hakların kazanılması için çok emek verildiğini belirtti.

AKPA’da trenin kaçırıldığı söyleminin doğru olmadığını dile getiren Taçoy, trenin bilinçli kaçırtıldığını belirtti.

ÖZTÜRKLER

Meclis’te daha sonra Ulusal Birlik Partisi Güzelyurt Milletvekili Ziya Öztürkler, “Uluslararası Öğrencilerin Cezaevi Üzerinden Değerlendirilmesi” konulu güncel konuşma yaptı.

Uluslararası öğrenicinin ülke için vazgeçilmez olduğunu dile getiren Öztürkler, ülkede 147 ülkeden 37 bin öğrenci bulunduğunu ve öğrencilerin ülkeye yaşattığı olumlu gelişimleri anlattı.

Cezaevinde 113 yabancı uyruklu öğrenci olduğunu dile getiren Öztürkler, cezaevi nüfusunun yüzde 30 civarının öğrencilerden oluştuğunu söyledi.

ULUÇAY

Cumhuriyetçi Türk Partisi Gazimağusa Milletvekili Teberrüken Uluçay, “Çarşı, Ekonomi ve Siyaset” konulu güncel konuşma yaptı.

Konuşması sırasında dışarıdan korna sesleri geldiğini, nedeninin de benzine zam olduğunu dile getiren Uluçay, “İnşallah eve dönerken biz de yolda kalmayız.” dedi.

Akaryakıt konusunda yaşanan zammın sebeplerini anlatan Uluçay, elektrik konusunda ise son üç yıldır ortaya konan politikalar yüzünden yaşanan kesintilerden dolayı yaşanan mağduriyete değindi.

Böyle dönmelerde gerekirse Güney Kıbrıs’tan daha çok elektrik alınarak soruna çözüm bulunması gerektiğini dile getiren Uluçay, kısa vadede elektrik sorununun çözülmesi gerektiğini kaydetti.

Uluçay, çarşıdaki döngünün korunması gerektiğini dile getirerek, hayat pahalılığı karşında hane halkının korunmasına dönük hükümetin önlem almasının şart olduğunu söyledi.

Rusya-Ukrayna savaşından dolayı temel gıda maddeleri dahil birçok üründe sıkıntıların yaşanacağını da sözlerine ekleyen Uluçay, ülkede satın alma gücünün mutlaka korunması gerektiğini söyledi.

Özel sektörün istihdam açısından desteklenmesinin sağlanması gerektiğine vurgu yapan Uluçay, çarşıdaki döngünün özel sektörün desteklenmesiyle sağlanabileceğini kaydetti.

Uluçay, yerel yönetimlerle ilgili reformun da beklenen gibi olmayacağını, yerel yönetimlerde kısa sürede yapılacak değişikliklerin çok yararlı olabileceğini düşünmediğini belirtti.