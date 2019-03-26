Milletvekilleri Güncel Konularda Konuştu…

ZAROĞLU, “ÜLKEDEKİ SİSTEM ÇÖKME NOKTASINDA”

SUCUOĞLU: “2,5 SAAT NÜFUSU TARTIŞTIK. KİMSE BİR ŞEY ANLAMADI”

GÜNDÜZ: “REFORM DİYE BU YASAYI GEÇİRSENİZ NE DEVLETE NE DE HÜKÜMETE GÜVEN KALMAYACAK”

HASİPOĞLU: “BM KIBRIS’TA TATİL YAPIYOR…”

TÖRE: “BİZİM TARAFTA BİRLEŞİK KIBRIS ÇIĞILIKLARI BİTMEDİ”

ÇALUDA: “HERKES SAĞLIKTAN ŞİKAYETÇİ. İNSANLAR HASTA OLMAKTAN KORKUYOR”

SANER: “HÜKÜMETİN ATTIĞI ADIMLARDA CİDDİ SIKINTILAR VAR”

Lefkoşa, 26 Mart 19 : Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda güncel konuşmalar yapıldı. Yaklaşık 8 saat süren görüşme boyunca yapılan konuşmalarda muhalefet iktidara sağlık, eğitim, ulaştırma gibi alanlarda eleştirilerde bulundu. Genel Kurulda Kıbrıs konusu da konuşuldu.

ZAROĞLU

YDP milletvekili Bertan Zaroğlu, geçtiğimiz hafta bazı milletvekillerinin siyasi nezaketten uzak şekilde şahsını hedef alındığını söyledi.

Zaroğlu, “Ülkedeki sistem çökme noktasında” diyerek sağlık, eğitim ve ulaştırma alanındaki uygulamaları eleştirdi, acil servislerde yığılmalar, hastanelerde yetersizlikler, yollarda çukurlar, Hala Sultan İlahiyat Koleji’nde eksiklikler olduğunu söyledi.

Türkiye ile mali protokolün hala imzalanmadığını ifade eden Bertan Zaroğlu, “Geçmiş dönemde imzalanan protokollerin bazı maddeleri de uygulanmamıştı” dedi.

Bertan Zaroğlu, “Artık başkanlık sistemine geçilmesi gerek. Mevcut parlamenter sistem toplumun ihtiyacını yeterince karşılamıyor. Anayasayı değiştirmek şarttır. Böylesi bir değişiklik yapılırken de gerekçeler halka iyi şekilde izah edilmelidir” şeklinde konuştu.

2014’de referanduma sunulan Anayasa değişikliğinin halka yeterince iyi anlatılmadığını, bu nedenle yüzde 62 oranında hayır oyu alındığını belirten Zaroğlu, uzmanlardan yeterli görüş alınmadığını da savundu.

Yerinden söz alan ve o dönem ilgili komitenin başkanı olduğunu belirten CTP milletvekili Asım Akansoy, uzman görüşü alındığını belirtti.

SUCUOĞLU

UBP milletvekili Faiz Sucuoğlu da konuşma yaptı.

Konuşmacı milletvekili için de cevap veren bakan için de süre kısıtlaması olduğunu ancak bakanların milletvekillerine cevaben yaptığı konuşmayı icraat anlatmaya, şov yapmaya döndürdüğünü söyleyen Sucuoğlu,“2,5 saat nüfusu tartıştık. Kimse bir şey anlamadı. Bir hafta önce başka şimdi başka rakamlar veriliyor. 2011’den bu yana nüfus sayımı yapılamadı. Bu nedenle planlar yarı yolda kalıyor. İlaçlar bitiyor, sınıflar öğrencileri sığmıyor… ” dedi.

Cezaevi ve öğrenci sayısı gibi başlıklar üzerinde konuşan Sucuoğlu, “Cezaevindeki yetişkin tutuklu ve hükümlü sayısı 500’ün üzerinde. Mescit koğuşa dönüştürüldü. Bir haftadır cezaevinde uyuz salgını olduğunu bilgisini aldık, 4-5 mahkumda bunun görüldüğü söylendi” dedi.

Öğrenci sayılarına işaret eden Sucuoğlu, “Sisteme kayıt olan 59 bin öğrenci var. 12 bin eksik var. Bakandan bu konuda açıklama bekliyoruz. İki bakanlık arasındaki yanlış anlaşılma nedeniyle birçok öğrenci iki kez 280 TL ödemek zorunda bırakıldı. Bu yanlışlar tolere edilemez” şeklinde konuştu.

Yapılan muhtarlık binalarıyla ilgili de konuşan Sucuoğlu, Kaymaklı’da yapılan bir muhtarlık ofisinin atıl vaziyette durduğunu kaydederek, “Bu şekilde yapılacaksa yapılmasın. Paraya da emeğe de yazık. Muhtarlara sormadan, tedbir almadan ofis yaparsak ofisler bu şekilde atıl kalır.” dedi.

Bazı yasa tasarılarının hala hazır olmadığını, çalışmaların devam ettiğini kaydeden Sucuoğlu, “Yapalım, sonra söyleyelim. Cek cak ile olmaz” şeklinde konuştu.

Turistlerin çevre kirliliği ve bakımsızlıktan şikayet ettiğini de belirten Sucuoğlu, geçmişte köylerde görev yapan kır bekçilerinin bunun önlenmesinde önemli rol oynayabileceğini kaydetti.

GÜNDÜZ

UBP milletvekili Menteş Gündüz, İçişleri Bakanlığı’ndaki sözleşmeli personel ve kamu reformuyla ilgili konuşma yaptı.

Geçtiğimiz hafta polisle ilgili uzun bir konuşma yaptığını ama bunun TAK’ta yer almadığını belirten ve kurumu eleştiren Gündüz, “Ben Menteş Gündüz olarak konuştuğumda TAK beni haber yapmasın” dedi.

Mentaş Gündüz, 7/79 sayılı kamu görevlileri yasa tasarısı hakkında konuşarak, tasarının komitede olduğunu belirten Gündüz, “Bu tasarıyı teknik komiteye çekin’ dedik. Serdar Bey, ‘çekmeyeceğiz, pürüzler komitede çözülecek’ dedi. O zaman başbakan haftada iki kez neden sendikalarla görüşüyor?” şeklinde konuştu.

Tasarıdaki geçici birinci maddeyi “son derece tehlikeli” olarak nitelendiren Gündüz, “Bu madde insanların motivasyonunu bozacak düzenlemeler içeriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Menteş Gündüz, 1974’ten bu yana hükümetlerin kamuda birçok hak ve statü oluşturduğunu belirterek, “Şimdi bunları budayacağız ve bunun adına reform diyeceğiz…Reform böyle olmaz. Reform diye bu yasayı geçirseniz ne devlete ne de hükümete güven kalmayacak” şeklinde konuştu.

Gündüz, kürsüde sosyal medyadan bir ileti de okudu. İletide kullanılan ifadeleri eleştiren Gündüz, bu kişinin sözleşmeli personel olarak İçişleri Bakanlığı’na hukukçu olarak alındığını söyledi. Gündüz, bu kişiye yapılan ödemelerle ilgili bazı rakamlar paylaştı, bunlarla ilgili cevapların verilmesini istedi.

HASİPOĞLU

UBP milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu MTG-NEA Salamina futbol maçı üzerine söz aldı.

Hasipoğlu, “Bu organizasyon 6 ay öncesinden başladı.Bu tamam bir organizasyon olmadı. En baştan Cumhurbaşkanlığı bu işe müdahil olmayacaktı. İki takım maçını yapacaktı. Siz orada futbol takımınızı güç durumda bıraktınız. BRT’yi güç durumda bıraktınız. Cumhurbaşkanlığının flama krizini de çelişkili görüyorum. Samimi bulmuyorum” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Bu maçtan çok sonuçlar çıkarabiliriz. Cumhurbaşkanının ara bölge olarak direttiği nokta için Birleşmiş Milletlerin ‘güvenliği sağlayamayacağız’açıklaması var.. Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi olmadan Kıbrıs Türkü’nün güvenliği sağlanamaz. BM bu adada tatil yapıyor” şeklinde konuştu.

Hasipoğlu, hükümetin bu konudaki tavrını eleştirdi,sessiz kalındığını belirtti.

Bir bilim insanının KKTC’deki konferansa katılacak diye Larnaka’dan geri gönderildiğini söyleyen Hasipoğlu, “Rum tarafında samimiyet aramıyorum. Siyasal eşitlik konusunda da samimiyet aramıyorum” dedi.

Oğuzhan Hasipoğlu, “Kıbrıslı Rumların zihniyetinde değişiklik yok. 50 yıl önceye döndük. Bu kadar zaman boşuna görüştük. Ne zaman son noktaya geldik desek Rum tarafı en uç noktayı alıyor. Bu sürecin çöktüğünü BM’den ilan etmesi talep etmeliyiz” şeklinde konuştu.

TÖRE

UBP milletvekili Zorlu Töre, Kıbrıs konusunda konuşarak, “tek çare federasyon” söylemlerini eleştirdi.

Töre, “Bizim tarafta Birleşik Kıbrıs çığlıkları bitmedi. İlle de Birleşik Kıbrıs kuracağız, Rumlarla uzlaşacağız diyen siyasiler, sivil toplum örgütleri var. Bu işin olmayacağını anlatıyoruz. Anlamıyorlar” dedi.

Zorlu Töre, “sonuç odaklı müzakere” çağrılarının zaman kaybından başka bir şey olmadığını ifade etti.

Rumların Kıbrıslı Türklere siyasal eşitlik hakkı vermediğini ifade eden Töre, “Masada çok tavizler verildi” görüşünü de savundu.

KKTC’deki bir konferansa katılmak üzere Larnaka havaalanına gelen bilim insanının Larnaka’dan geri gönderildiğini kaydeden Töre, “Rumlarla maç, tiyatro yapsanız, sirtaki oynasanız, zivaniya tokuştursanız neye yarar…” dedi.

Töre, “KKTC zamanı geldi. Devlete sahip çıkma zamanı geldi de geçti. KKTC’ye, Anavatan Türkiye’ye ve Türk ordusuna dört elle sarılmalıyız” şeklinde konuştu.

ÇALUDA

UBP milletvekili Aytaç Çaluda da Genel Kurulda söz aldı. Çaluda, “Herkes sağlıktan şikayetçi. İnsanlar hasta olmaktan korkuyor. Hükümet sağlık sistemine el atmalı” dedi.

“En iyi doktoru alın bakan yapın. Yine sorunları çözemiyor. Türkiye’deki sağlık sistemin burada da kurulması gerek” şeklinde konuşan Çuluda, hastanelerle ilgili tadilatların denetlenmediğini de savundu.

Çaluda, sağlık bakanına 11 soru yöneltti ve cevapların bir an önce verilmesini istedi.

SANER

UBP milletvekili Hamza Ersan Saner de Genel Kurulda söz aldı.

Saner, hükümetin attığı adımlarda ciddi sıkıntılar olduğunu kaydetti. İnşaat encümeninin görevden alınmasıyla ilgili konuşan Saner, bu konuda kamuoyuna açıklama yapılmasını istedi.

Saner, 4-5 aylık görev süresi kalan sözleşmeli bir hukukçunun 3 yıllığına bu mevkiye atandığını söyleyerek, bu mevkiiye ancak bir kamu görevlisinin atanabileceğini belirtti. Saner, Başbakanın hukukçu olduğu bir hükümette bunların nasıl yapılabileceğini de sordu.

Saner, bununla ilgili Bakanlar Kurulu kararlarının tarihleri üzerinde değişiklikler olduğunu da savunarak, “Sayın başbakanı göreve çağırıyorum. Bakanlar Kurulu kararları üzerindeki tarihlerin değiştirilmesiyle ilgili açıklama yapsın” dedi.

Konuşmaların ardından Genel Kurul bugünkü çalışmalarını tamamladı. Genel Kurulun bir sonraki birleşimi 1 Nisan Pazartesi saat 10.00’da olacak.

(RÇ/ŞEB)FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu