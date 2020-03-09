banner313
banner334
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
103524
ALTIN
328.717
DOLAR
6.1157
STERLİN
8.0463
EURO
6.9875
banner339
Çözüme sıkılan biber gazı
Çözüme sıkılan biber gazı
Meçhul gemi niye Pazar günü boşaltıldı...
Meçhul gemi niye Pazar günü...
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Tek taraflı kayıp gerçekçi değil
Özersay’ın yurtdışı propagandası
Özersay’ın yurtdışı propagandası

Milletvekilleri Geçiş Kapılarının Kapatılmasını Ab Komisyonu Nezdinde Dile Getirdi

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Parlamentosu ile temaslarını yürüten milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Erek Çağatay (HP) ve Fikri Toros (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kapatılan geçiş noktaları konusunda AB Komiseri Elisa Ferreira’ya mektup gönderdi.  

Milletvekilleri Geçiş Kapılarının Kapatılmasını Ab Komisyonu Nezdinde Dile Getirdi

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Parlamentosu ile temaslarını yürüten milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Erek Çağatay (HP) ve Fikri Toros (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kapatılan geçiş noktaları konusunda AB Komiseri Elisa Ferreira’ya mektup gönderdi.  

09 Mart 2020 Pazartesi 16:42
Milletvekilleri Geçiş Kapılarının Kapatılmasını Ab Komisyonu Nezdinde Dile Getirdi
banner337

Lefkoşa, 9 Mart 20 : Cumhuriyet Meclisi’nin Avrupa Parlamentosu ile temaslarını yürüten milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu (UBP), Erek Çağatay (HP) ve Fikri Toros (CTP), Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından kapatılan geçiş noktaları konusunda AB Komiseri Elisa Ferreira’ya mektup gönderdi.  

Hasipoğlu, Çağatay ve Toros, Uyum ve Reformlar Komiseri Ferreira’ya ve diğer birçok AB yetkilisine gönderdikleri mektupta, GKRY’nin geçiş noktalarını kapatma kararının Yeşil Hat Tüzüğü ile çeliştiğini ve ilgili komiserlik olarak bu konuda gereken incelemenin ivedilikle yapılması çağrısında bulundu.

banner317
Cumhuriyet Meclisi’nden verilen bilgiye göre, mektupta, Kıbrıs Rum Yönetimi’nin tek yanlı kararının iki taraf arasındaki iletişimi sekteye uğratan ve özellikle adadaki barış sürecini zora sokan bir uygulama olduğunun altı çizildi. 

Milletvekilleri, iki taraf arasındaki geçişleri düzenleyen Yeşil Hat Tüzüğünün sahibi olarak AB’nin bu konuda seyirci kalma lüksü olmadığını, Rum Yönetimi’nin, koronavirüsle (Covid-19) mücadele iddiasıyla hayata geçirdiği önlemlerin yasallığı ve orantılı olup olmadığına dair en kısa sürede değerlendirme yapması gerektiğini dile getirdi. 

Salgın hastalıklarla mücadelede en etkin yolun ortak inisiyatiflerle elde edilebileceğini, Sağlık Teknik Komitesi’nin tam da bu amaçla tesis edilmiş olduğunu, ancak bunların göz ardı edildiğini ifade eden vekiller, AB’den bu kararın geri alınması için girişimde bulunmasını talep etti.

(RU/YIL)
 

banner340
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cumhurbaşkanı Akıncı, Hak Odaklı Örgütlerin Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Cumhurbaşkanı Akıncı, Hak Odaklı Örgütlerin Temsilcileri İle Bir Araya Geldi
Eski Başbakan Küçük Anısına Girne’de Koruluk Oluşturuldu
Eski Başbakan Küçük Anısına Girne’de Koruluk Oluşturuldu
Meclis Toplantısı Tamamlandı
Meclis Toplantısı Tamamlandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Bakanlar Kurulu Toplandı
Erhürman: “cumhurbaşkanı İçerideki İşlerin Gailesini De Çekmeli”
Erhürman: “cumhurbaşkanı İçerideki İşlerin Gailesini De Çekmeli”
Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı
Elif Lort’un otopsi sonucu açıklandı
Avrupa'da Koronavirüs Vakaları Da Tedbirleri De Artıyor
Avrupa'da Koronavirüs Vakaları Da Tedbirleri De Artıyor
Özersay: “sınır Kapılarının Kapatılmasını Maraş’la İlişkilendirmek Rum Liderinin Ekmeğine Yağ Sürmektir”
Özersay: “sınır Kapılarının Kapatılmasını Maraş’la İlişkilendirmek Rum Liderinin Ekmeğine Yağ Sürmektir”
Kktc Merkez Bankası 2019 4. Çeyrek Bültenini Yayımladı
Kktc Merkez Bankası 2019 4. Çeyrek Bültenini Yayımladı
Türkbir Çalıştay Düzenliyor
Türkbir Çalıştay Düzenliyor

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner304

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim