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Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu

28 Haziran 2021 Pazartesi 15:30
Milletvekilleri ve Meclis çalışanları kan bağışında bulundu
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Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, "Kan Bağışçısı Kazanımı Projesi" kapsamında gezici kan bağış aracıyla Meclis bahçesinde kan bağış etkinliği düzenledi.

Meclisten verilen bilgiye göre, Cumhuriyet Meclisi Başkanlığı ile Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı iş birliğinde gerçekleşen etkinlikte 9.dönem dördüncü yasama yılının son toplantısı öncesi Meclis’e mensup milletvekilleri ve meclis çalışanları kan verdi.

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Etkinlik ile ilgili konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, her zaman ihtiyaç ve kaynağı sadece insan olan kan bağışı kampanyası çerçevesinde aracın Cumhuriyet Meclis’ine konuşlandığını, amacın milletvekillerini de kan bağışına teşvik ederek farkındalığı arttırmak olduğunu söyledi.

Sezen, milletvekilleri ve Meclis çalışanlarından kan bağışına büyük ilgi olduğunu ifade ederken her bölgede yüksek katılımlar sağlamak hedefinde olduklarını dile getirdi.

Başkan Sezen, halka da çağrıda bulunarak gönüllü kan bağışına katkı koymaya davet etti.

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Son Güncelleme: 28.06.2021 15:34
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