Milletvekilleri eleştiri ve öneriler yaptı, tasarı geri çekildi

“BİRLEŞTİRİLMİŞ BARIŞ HAREKATI’NDAN ÖNCE YABANCILARDAN SÖZLEŞME İLE SATIN ALINAN TAŞINMAZ MALLARIN KAYDINI DÜZENLEYEN (DEĞİŞİKLİK) YASA ÖNERİSİ” GERİ ÇEKİLDİ

MECLİS TOPLANDI

Lefkoşa, 24 Şubat 20 (.): Cumhuriyet Meclisi, bugünkü toplantısının gündeminde yer alan “Birleştirilmiş Barış Harekatı’ndan Önce Yabancılardan Sözleşme ile Satın Alınan Taşınmaz Malların Kaydını Düzenleyen (Değişiklik) Yasa Önerisi” komiteye geri çekti.

Yasa önerisinde yapılan düzenlemeleri Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu okudu. Hasipoğlu, yasa önerisinin komitede oy birliğiyle kabul edildiğini söyledi.

GİRNE’DE 400, GAZİMAĞUSA’DA 201 BAŞVURU

Hasipoğlu, bu yasanın adı gibi Barış Harekatı’ndan önce yapılan satış anlaşmalarını kapsadığını ifade ederek, bu konuda Girne’de 400, Gazimağusa’da da 201 adet başvuru bulunduğunu kaydetti. Bu yasa ile başvuru yapanlara, dava açanlara, devam eden davalarla hukuki bağı bulunanlara 120 gün süre verildiğini ifade eden Hasipoğlu, bu yasa ile sadece evrak değil, çevre şahadetinin de geçerli olabileceğini, taktirin yine yüce mahkemede olacağını kaydetti.

Hasipoğlu, bu konuda sahte bir belge, evrak, uydurma bilgi, hileli durum da varsa ve tespit edilmesi halinde başvurunun iptali ve 20 yıla kadar hapis cezası bulunduğunu belirtti. ,

ATAOĞLU: “YENİDEN DEĞERLENDİRİLMESİ GEREK”

DP Genel Başkanı Fikri Ataoğlu da, yasa önerisine yönelik değerlendirmeler yaparak, mal sahipleri ve mallarla ilgili başvurular ve gazetelere verilecek ilanlarla ilgili yorumlarda bulundu ve bu konuda istedikleri değişiklikleri göremediklerini kaydetti.

Ataoğlu, bu konuda yeni başvurulara “kapının gındırık” bırakıldığını ifade ederek, tasarının yeniden değerlendirilmesi gerektiğini söyledi.

ARIKLI: “ANAYASA MAHKEMESİ’NE GÖTÜRECEĞİZ”

YDP Genel Başkanı Erhan Arıklı da, bu konuda endişelerini dile getirerek, bu konuda 601 başvuru olduğunu, bu yasa önerisi ile de orijinal olmayan evrakla yer talep etmenin kolaylaşacağını ifade ederek, bu konuda yasal olarak Meclis’in müdahil olmasına karşı olduklarını kaydetti ve YDP olarak bu konuyu Anayasa Mahkemesi’ne götüreceklerini kaydetti.

Arıklı, dün YDP’nin manifestosunu açıkladığını ancak devletin haber ajansı TAK’ın bu haberi izlemediğini ve kamuoyu ile paylaşmadığını ifade ederek, bu konuda “TAK partizanlık mı yapıyor, TAK ne yapıyor?” sözleriyle TAK’a eleştirilerde bulundu.

Taşıma izinleri, arazi dağıtımları, kırsal kesim arazisi dağıtımlarının da seçim öncesinde sürdüğünü ifade eden Arıklı, bu konuda hükümeti şiddetle protesto ettiğini söyledi.

ATAKAN VE BAYBARS’TAN TEPKİ…



Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan da, “siyaseti bu hale getirmeyin” diyen Arıklı’ya her hafta aynı şekilde kürsüden, dedikoduya dayalı, yalan ve gerçek olmayan şeyler üzerinden siyaset yapmaya son vermesini istedi.

“YENİ BİR DAĞITIM YOK”

İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars da, muhalefetin iktidarı araştırabileceğini eleştirebileceğini ancak bunun doğru bilgiler üzerinden olması gerektiğini ifade ederek, görevde oldukları süre içerisinde yeni bir arazi dağıtımı yapmadıklarını ancak geçmiş dönemlere ait hak sahibi yapılmış ancak verilmeyen yerleri hak sahiplerine verdiklerini kaydetti.

Baybars, amaçlarının gençlerin yerlerinde kalması göç etmemesi olduğunu belirterek, gerekli araştırmaların yapıldığını ancak yeni bir dağıtım olmadığını belirtti.

Kırsal kesim arsaları için herkesin başvuru yapabileceğini ve yasada o köyde ikamet etmek mecburiyeti olmadığını ancak orada ikamet etmenin artı puan olduğunu anlatan Baybars, şans oyunları yasasında ise kaç ön izin verilebileceğinin yazdığını ve şu an için kotanın dolu olduğunu kaydetti.

ÖZYİĞİT: “40 YIL SONRA MALINI ALABİLDİ”

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de, yasa önerisi üzerine söz alarak, 1974 öncesi ailesinden birinin Rum’dan mal aldığını ancak üzerine kayıt alamadığı için yaşadığı sıkıntıları anlattı ve orijinal belgelerle sürdürülen mücadele sonunda 40 yıl sonra malın alınabildiğini belirtti.

Özyiğit, bu yüzden başvuruların ve davaların orijinal belgeden sapmadan yapılmasının önemine değindi.

ANGOLEMLİ: “BÖYLE YASA MI OLUR?”

TDP Gazimağusa Milletvekili Hüseyin Angolemli de, yasa önerisinin orijinal belge, fotokopi, şahadet içerdiğini ifade ederek, “Böyle bir yasa olur mu” diye sordu.

Angolemli, bu yasanın yanlış olduğunu ifade ederek, yasanın ısrarla geçirilmek istenmesini anlamadığını söyledi ve “50 sene geçti aradan, kimdir bunlar, nerden çıktılar” dedi, yasanın elden geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Yeniden kürsüye gelen komite başkanı, UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu da, yapılan yapıcı eleştiriler için teşekkür ederek, yasa tasarısında fotokopinin yer almadığını, ispat kurallarının belli olduğunu, esas yasada da bunların yer aldığını, yeni bir başvuru imkanı verilmediğini, mevcut başvuruları içerdiğini kaydetti.

Benzer bir yasanın Güney Kıbrıs’ta da yapıldığını ifade eden Hasipoğlu, bugün Meclis’te tartıştıkları yasanın 2018’den beridir tartışıldığını, bugün eleştiri yapan milletvekillerinin neden mutfakta çalışırken değil de bugün burada bu tartışmayı yaptığını anlamadığını ifade etti.

Komite üyesi CTP Milletvekili Doğuş Derya da, yasa önerisinin bu tartışmaların yapılmasına olanak sağlamak amacıyla komiteye çekilmesi ve haftaya yeniden Meclis’e sunulmasını önerdi.

Komite Başkanı Hasipoğlu, komite çalışmalarına katılmayan ancak eleştiri yapan ve yasa önerisine karşı çıkan milletvekillerine komite toplantılarına katılma ve milletvekili görevini yapmaları çağrısında bulunarak, saygı gereği yasa önerisini, eleştiri yapan milletvekillerinin de çalışmalara katılacağı sözü vermesi durumunda komiteye çekeceklerini kaydetti.

Konuşmaların ardından yasa önerisi komiteye geri çekildi.

