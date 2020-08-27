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Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti

27 Ağustos 2020 Perşembe 17:51
Milletvekilleri Denktaş, Ataoğlu ve Arabacıoğlu DAÜ’yü ziyaret etti
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 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş, Gazimağusa Milletvekili ve Parti Başkanı Fikri Ataoğlu ile Eski Milletvekili Dr. Mustafa Arabacıoğlu, Doğu Akdeniz Üniversitesi’ni (DAÜ) ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, 27 Ağustos 2020 Perşembe günü, saat 14:30’da gerçekleşti. Nezaket ziyaretinde, pandemi sürecinde yükseköğretimin durumu ile ilgili de görüş alışverişinde bulunuldu.

“DAÜ’ye Yerleşen Öğrenci Sayısı Arttı”

Görüşme öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan DAÜ Rektörü Prof. Dr. Aykut Hocanın,  çok değerli siyaset insanlarını DAÜ’de ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Prof. Dr. Hocanın, 2020-2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, bir devlet üniversitesi olan DAÜ’nün yerleşen öğrenci sayısını bir önceki yıla göre en fazla arttıran üniversite olduğunu kaydetti. Prof. Dr. Hocanın, YKS sonucunda geçen yıla göre DAÜ’ye yerleşen toplam öğrenci sayısındaki artışın %26 olduğunu belirtti. Prof. Dr. Hocanın, YKS sonucunda DAÜ’ye toplamda 1,635 öğrencinin yerleştiğini belirtti.

“Yeni Eğitim Yılına Hazırlanıyoruz”

DAÜ’nün YKS sonucunda yerleşen eşdeğer öğrenci rakamında birinci sırada olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Hocanın, “Burslu programlarımızın yanı sıra burssuz programlarımız da tercih görmüştür. Bu da üniversitemiz programlarına gösterilen ilginin bir göstergesidir” diye konuştu. Prof. Dr. Hocanın, pandemi sürecinin yükseköğretimde sıkıntılara yol açtığını, ancak DAÜ’nün 2020-2021 Akademik Yılı için gerekli hazırlıklara devam ediyor olduğunu vurguladı.

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş da yaptığı konuşmada, adanın ilk üniversitesi olma özelliği taşıyan DAÜ’yü ziyaret etmekten dolayı mutluluk duyduklarını aktardı. Milletvekili Denktaş, söz konusu ziyareti DAÜ’nün yeni yönetimini tebrik etmek ve fikir paylaşımında bulunmak üzere gerçekleştirdiklerini ifade etti.

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