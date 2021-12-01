Milletin Partisi Genel Başkanı Karaca Zaroğlu’na destek belirtti

Karaca bugün yaptığı yazılı açıklamada, Milletin Partisi ve Zaroğlu’nun, Ulusal Birlik Partisi’ne katılma kararı almasını değerlendirdi.

Zaroğlu’nu aldığı kararda “sonuna dek” desteklerini belirten Karaca, milli birlik ve bütünlük içinde halk yararına mücadele edeceklerini kaydetti.

Ülkede siyasi istikrarsızlıktan kaynaklanan sorunların bu birleşme ile çözüleceğine inanç belirten Karaca, Milletin Partisi’nin gücünü de yanına alarak Ulusal Birlik Partisi’nin tek başına iktidara geleceğini savundu.

“Bir yanda ekonomik kriz, diğer yanda istikrarsız hükümetlerle oluşan siyasi kriz, vatanımızı tehlike altına sokuyor” görüşünü ifade eden Karaca, ülkenin içinde bulunduğu çıkmazın ancak alınacak radikal kararlar ve bu kararları uygulayacak istikrarlı ve güçlü bir hükümetle gerçekleşebileceğine işaret etti.

Karaca, “Ulusal Birlik Partisi’nden gelen birleşme teklifi partimizin yetkili kurullarında canı gönülden kabul gördü.” dedi.