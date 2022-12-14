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"Milletin derdi seçim değil, geçim.."

KAMU-SEN Başkanı Metin Atan, başkent Lefkoşa’da UBP ile CTP’nin belediye başkan adaylarını anlayamadığını söyledi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 14:56
"Milletin derdi seçim değil, geçim.."

Metin Atan, “Biz onları vekil olmaları için seçmedik mi?” diye sordu.

Konu hakkında Genç tv’de Muazzez Gazihan’a konuşan Metin Atan, “Belediyecilikle ilgili koskoca UBP ya da CTP’nin bu işle ilgili bir aktör bulamamış ve son dakikaya kadar isimleri ortaya koyamamışsa… Ki hepsi iyi kişiler, seviyoruz. Biz onları vekil olmaları için seçmedik mi? Yasamada görev yapmaları için seçtik. Aniden hop belediye başkan adayı oldular… Bu bana ters geliyor, bu benim görüşümdür... 26’sında artık göreceğiz” dedi.

Hükümeti de eleştiren Atan, halkın derdinin seçim değil geçim olduğunu vurgulayarak “Hala daha marketlerde, yüz elli metrekare marketlerde farklı farklı fiyatlar varsa ve denetim yapılmıyorsa ve vatandaşın cebinden çalınıyorsa buna ne demeli? Etin kilosu 280 lira… Müsteşar ucuz olan yerden alın, diyor. Söylese ya nerede imiş ucuz? Ucuz eti Güney’den alın, demek istiyor herhâlde… Bir aile bir kilo etle ne yapacak?” ifadelerini kullandı. 

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