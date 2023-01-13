banner386
banner414
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam edecek
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam...
Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak
Kamu yeterlik sınavları yarın ve...
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
banner405

Mide kanserinde "beslenmeye dikkat" uyarısı

13 Ocak 2023 Cuma 19:02
Mide kanserinde "beslenmeye dikkat" uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu, mide kanseriyle mücadele eden kişilerin az ve sık yemek yemeleri gerektiğini belirterek, gazlı içeceklerden kaçınmalarını tavsiye etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güleçoğlu, mide kanseri hastalarının beslenmesiyle ilgili önerilerde bulundu.

Mide kanseriyle mücadele eden hastaların anlık olarak, ağırlık kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile karşılaştığını belirten Güleçoğlu, hastalık konusunda onkolojik tedavi gören kişilerde birleşik kombinasyonlu, kişiye özgü beslenme tedavisi uygulandığını aktardı.

Güleçoğlu, mide kanseri için onkolojik tedavi gören hastalarda beslenme düzeniyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hastalar, rahatsızlıkları nedeniyle az ve sık yemeliler ve bu öğünler de sık öğünler biçiminde hazırlanmalıdır. Gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerektiği gibi yemek aralarında da su tüketilmemelidir. Su tüketilecekse de özellikle yemekten 30-40 dakika sonra veya önce tüketilmelidir. Tam tahıllı ekmek, kepekli ekmek ve kuru baklagiller, brokoli, karnabahar, pırasa, portakal gibi posa oranı yüksek ve gaz yapıcı sebze ve meyvelerin tüketiminden özellikle uzak durulmalıdır. Günü değerlendirmek için güne erken başlamaya ve kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir. Günde yüksek kalorili ve yüksek proteinli atıştırmalıklar seçilmelidir. Örneğin, yumurta, kaşar peyniri, sütlü tatlı, fıstık ezmesi, kuru yemişler, puding gibi... Onkolojik tedavi gören kişi, bu yiyecekleri tüketemiyorsa mutlaka doktoruna ve diyetisyenine danışarak sıvı beslenme tarzı destek ürünleri de kullanabilir. Protein yönünden zenginleştirilmiş yumurta ile terbiyelenmiş çorbalar, kıymalı ya da tavuklu çorbalar, etli yemekler tercih edilebileceği gibi içecek olarak süt ya da ayran önerilebilmektedir."

Mide kanserinin en sık görülen nedenlerinin başında B12 vitamini, demir, kalsiyum, folik asit eksikliği olduğunu aktaran Güleçoğlu, "B12 vitamini içeren besin kaynakları; organ etleri, et, tavuk, balık, yumurta sarısı ve peynir, demir yönünden zengin olan gıdalar, karaciğer, kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller olarak öne çıkmaktadır. Kalsiyum kaynağı ürünler ise süt ve süt ürünleri, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, folat yönünden ise organ etleri (karaciğer, beyin, böbrek gibi), kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, sert kabuklu kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, karnabahar olarak sıralanmaktadır. Bu yiyecekleri onkoloji hastaları mutlaka tüketmeli. Bu süreçte hekimin ve diyetisyenlerine mutlaka danışarak hareket etmelidirler." ifadelerini kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trafik kazası: 1 yaralı
Trafik kazası: 1 yaralı
Öğrenci ehliyeti bitiş süresi uzatılıyor
Öğrenci ehliyeti bitiş süresi uzatılıyor
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
İthal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Ülke genelinde bugün de birer saatlik dönüşümlü elektrik kesintisi yapılacak
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam edecek
Yağmurlu hava pazartesiye kadar devam edecek
Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak
Kamu yeterlik sınavları yarın ve Pazar günü yapılacak
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Uyuşturucu zanlısına 5 gün tutukluluk!
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
Ülkeden Çıkış Yapmak İsterken Yakalandı
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
Motor hırsızı mahkemeye çıktı!
Tutuksuz yargılanacak
Tutuksuz yargılanacak

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim