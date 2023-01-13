Mide kanserinde "beslenmeye dikkat" uyarısı

Medical Point Gaziantep Hastanesi Uzm. Dyt. Özlem Güleçoğlu, mide kanseriyle mücadele eden kişilerin az ve sık yemek yemeleri gerektiğini belirterek, gazlı içeceklerden kaçınmalarını tavsiye etti.

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Güleçoğlu, mide kanseri hastalarının beslenmesiyle ilgili önerilerde bulundu.

Mide kanseriyle mücadele eden hastaların anlık olarak, ağırlık kaybı ve iştahsızlık şikayeti ile karşılaştığını belirten Güleçoğlu, hastalık konusunda onkolojik tedavi gören kişilerde birleşik kombinasyonlu, kişiye özgü beslenme tedavisi uygulandığını aktardı.

Güleçoğlu, mide kanseri için onkolojik tedavi gören hastalarda beslenme düzeniyle ilgili dikkat edilmesi gereken noktaların altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu hastalar, rahatsızlıkları nedeniyle az ve sık yemeliler ve bu öğünler de sık öğünler biçiminde hazırlanmalıdır. Gazlı içeceklerin tüketilmemesi gerektiği gibi yemek aralarında da su tüketilmemelidir. Su tüketilecekse de özellikle yemekten 30-40 dakika sonra veya önce tüketilmelidir. Tam tahıllı ekmek, kepekli ekmek ve kuru baklagiller, brokoli, karnabahar, pırasa, portakal gibi posa oranı yüksek ve gaz yapıcı sebze ve meyvelerin tüketiminden özellikle uzak durulmalıdır. Günü değerlendirmek için güne erken başlamaya ve kahvaltı yapmaya özen gösterilmelidir. Günde yüksek kalorili ve yüksek proteinli atıştırmalıklar seçilmelidir. Örneğin, yumurta, kaşar peyniri, sütlü tatlı, fıstık ezmesi, kuru yemişler, puding gibi... Onkolojik tedavi gören kişi, bu yiyecekleri tüketemiyorsa mutlaka doktoruna ve diyetisyenine danışarak sıvı beslenme tarzı destek ürünleri de kullanabilir. Protein yönünden zenginleştirilmiş yumurta ile terbiyelenmiş çorbalar, kıymalı ya da tavuklu çorbalar, etli yemekler tercih edilebileceği gibi içecek olarak süt ya da ayran önerilebilmektedir."

Mide kanserinin en sık görülen nedenlerinin başında B12 vitamini, demir, kalsiyum, folik asit eksikliği olduğunu aktaran Güleçoğlu, "B12 vitamini içeren besin kaynakları; organ etleri, et, tavuk, balık, yumurta sarısı ve peynir, demir yönünden zengin olan gıdalar, karaciğer, kırmızı et, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller olarak öne çıkmaktadır. Kalsiyum kaynağı ürünler ise süt ve süt ürünleri, sert kabuklu kuruyemişler, yeşil yapraklı sebzeler, kuru baklagiller, folat yönünden ise organ etleri (karaciğer, beyin, böbrek gibi), kuru baklagiller, tam tahıllı ekmek, sert kabuklu kuru yemişler, yeşil yapraklı sebzeler, ıspanak, lahana, karnabahar olarak sıralanmaktadır. Bu yiyecekleri onkoloji hastaları mutlaka tüketmeli. Bu süreçte hekimin ve diyetisyenlerine mutlaka danışarak hareket etmelidirler." ifadelerini kullandı.