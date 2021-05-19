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MGB’nin düzenleyeceği iki toplumlu etkinlikler 24 Mayıs Pazartesi başlıyor

Mağusa Gençlik Birliği Derneği (MGB), Famagusta Avenue Garage iş birliğinde “Famagusta: Cycling Through Culture” (Mağusa: Kültürle Pedal Çevir) adında toplumlar arası bir proje düzenleyecek

19 Mayıs 2021 Çarşamba 12:30
MGB’nin düzenleyeceği iki toplumlu etkinlikler 24 Mayıs Pazartesi başlıyor
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MGB’den verilen bilgiye göre, üç farklı etkinlikten oluşan bu projede, Zoom platformu üzerinden gerçekleşecek iki çevrimiçi sohbet ve Mağusa’nın iki tarafında organize edilecek bisiklet turları yer alacak.
 
Proje UNFICYP tarafından desteklenirken, Mağusa bölgesinin her iki tarafında yaşayan 18-35 yaş arası tüm gençlerin katılımına açık olacağı belirtildi.

Çevrimiçi sohbetlerin çalışma dili İngilizce olacak, proje kapsamındaki tüm etkinliklere katılım her etkinlik için ayrı bulunan katılım formunu doldurarak yapılabilecek.
 
Etkinlik Takvimi ve Kayıt formları:

24 Mayıs, Pazartesi (18:00-20:00): Deryneia’s Checkpoint: Peace-ing Together Famagusta (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/A7YhZSLpnass7jv29 

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29 Mayıs, Cumartesi (17:00-19:30): Pedalling Around Famagusta for Peace (Bisiklet Turu) – Form: https://forms.gle/dWXwa2biZGWbenU67

10 Haziran, Perşembe (18:00-20:00): Famagusta’s Cultural Heritage: A Bridge to Peace (Çevrimiçi Sohbet) – Form: https://forms.gle/bYMC7qBADaSueTpC8  
 
Daha fazla bilgi için organizatör derneklerle iletişime geçilebiliyor. 

Mağusa Gençlik Birliği (MGB): [email protected]

Famagusta Avenue Garage: [email protected] 

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Son Güncelleme: 19.05.2021 13:17
Anahtar Kelimeler:
Kültürle Pedal ÇevirFamagusta: Cycling Through CultureMgb
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