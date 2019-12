MGA Sinema Kulübü Burak Göral'ı ağırlıyor

DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü tarafından, son zamanlarda ülkemizde yaşanan ve basında ciddi yer teşkil ederek yargıya da taşınmış olan çocuk istismarı vakalarına sessiz kalmamak adına farkındalık yürüyüşü düzenlendi. 10 Aralık 2019 Salı günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen farkındalık yürüyüşü, DAÜ ana giriş kapısından başlayarak, Atatürk Meydanı’nda son buldu.

Farkındalık yürüyüşü öncesinde, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı Doç. Dr. Anıl Kemal Kaya yaptığı konuşmada, duyarlı kişiler olarak çocuk istismarına ve tecavüzüne ses çıkarmanın, üzerimize düşen en büyük görevlerden bir tanesi olduğunu belirterek, farkındalık yaratmak adına DAÜ’lüler olarak pankartlarla sessiz bir yürüyüş gerçekleştireceklerini dile getirdi.

DAÜ Atatürk Meydanı’nda son bulan yürüyüşte, DAÜ İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkan Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Umut Ayman, günün anlam ve önemini belirttiği basın bildirisine, “Devir Görmezden, Duymazdan, Bilmezden Gelme Devri Değil!” sözü ile başladı. Yrd. Doç. Dr. Ayman, sohbet aralarına yerleştirilen toplumsal sorunların toplumun geleceğine zarar verecek boyutta olduğunu ve bu yüzden duyarlı insanlar olarak bu olaylara karşı tepki gösterilmesi gerektiğini belirtti. Çocuk istismarının önlenebilmesi için öncelikle ailelere birçok sorumluluk düştüğünü söyleyen Yrd. Doç. Dr. Ayman, ailelerin, çocuklarının sessiz kalmamalarını sağlamak, çocuklarıyla her zaman her konuda doğru iletişim kurabilmek ve her koşulda onların destekçileri olduklarına dair güven hissettirebilmeleri gerekmektedir dedi. Geleceği koruma altına almak istiyorsak, ilk önce çocukların hakları korunmalıdır diyen Yrd. Doç. Dr. Ayman, sözlerini tamamlarken “Sağlıklı beyinler sağlıklı bireylere, sağlıklı bireyler sağlıklı nesillere ışık olur. Çocuğunu koru geleceğini koru!” dedi.

DAÜ Öğrenci İşleri’nden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu Oğurlu’nun da katılımı ile gerçekleşen farkındalık yürüyüşüne birçok akademisyen ve DAÜ’lü öğrenciler de katılarak destek verdi.