Mezbahalarda kesilen hayvanlar yarından itibaren kategorisine göre mühürlenecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunuyor.
Tüm belediyelere ve mezbahalara gerekli düzenlemeyi yapmaları için genelge gönderildi.
16 Şubat 2020 Pazar 08:58
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, tüketicilerin, kasap reyonundan et satın alırken kuzu, koyun, inek, düve, tosun, oğlak, keçi, teke, koç kategorisine göre tercih hakkı bulunuyor.
Son Güncelleme: 16.02.2020 12:13