Mezarlık’ta hırsızlık

Aracın camını kırarak cüzdanları çaldı

Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığında bugün saat 10:30 sularında Özatay ailesinin anma töreninde aile fertlerine ait aracın camını kırılarak iki adet cüzdan çalındığı iddia edildi.

Lefkoşa Türk Belediyesi Kabristanlığında yaşanan olayda ailenin hırsızı gördüğü ve daha öncedende mezarlıkta hırsızlık yapan kişinin resimdeki eşgale uyduğunu tesbit etti.

Resimdeki kişiyi gören kişinin en yakın polis karakolunu veya 155’i aramaları gerekmektedir.