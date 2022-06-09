MEYREM ÖZKURT İÇİN ÖZEL AF YASASI GÜNDEMDE

Cumhuriyet Meclisi Dilekçe ve Ombudsman Komitesi Başkanı UBP Milletvekili Hüseyin Çavuş, komite toplantısı için bugün yayımladığı davette, Meyrem Özkurt adına avukatı Feyzi Hansel’in sunduğu “Özel Af Yasası Hazırlanmasına" ilişkin dilekçenin yarın sabah saat 09.00’da komitede görüşüleceğini duyurdu ve komite üyelerini toplantıya çağırdı.

Hüseyin Çavuş başkanlığındaki komitede, Başkan Vekili Salahi Şahiner ve üyeler Sadık Gardinyanoğlu, Biray Hamzaoğulları, Fırtına Karanfil, Teberrüken Uluçay ve Emrah Yeşilırmak yer alıyor.

-Yasadaki düzenleme

Özel af dilekçeleri, 30/1976 sayılı “Yurttaşların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi'ne Dilekçeyle Başvurmaları ve Dilekçelerin İncelenmesi ile Karara Bağlanmasını Düzenleyen Yasa” tahtında hazırlanıyor.

Yasa, “kesinleşmiş cezaların hafifletilmesi veya kaldırılması” hakkında özel af dilekçeleri yapılabileceğini öngörüyor.

Yasaya göre “Bir özel af dilekçesinin Dilekçe Komitesi'nce dikkate alınacak değerde görülmesi halinde, Komite, bir özel af yasa tasarısı hazırlayarak Meclis Başkanlığına sunar. Bu tasarı, Meclis İçtüzüğünün 57. ve 58. maddeleri uyarınca Genel Kurul'da görüşülür.”

Yasada “Özel affın kapsamı ve sonuçlarına” ilişkin olarak ise, “Özel Af Yasasında aksine bir kural olmadıkça, özel af, cezayı ortadan kaldırır veya azaltır. Ancak, Özel Af Yasası hiçbir halde mahkumiyet ve af kapsamı dışındaki sonuçlarını ortadan kaldırmaz” ifadeleri yer alıyor.