Meyhanede kavga çıktı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Girne’de bir meyhanede çıkan kavga ile ilgili tutuklanan Ali Kiriş ile Hasan Taş bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Girne Adli Şube’de görevli polis memuru Süleyman Taluğ, 2 Şubat tarihinde Girne’de bir meyhanede yaşanan olayda zanlı Ali Kiriş, Hasan Taş ve N.H. isimli bir şahsın bir taraf, M.R., ve G.A.’nın ise diğer bir taraf olup kavga ettiklerini söyledi. Polis, çıkan kavgada M.R.’nin sol elinin bir parmağının kırıldığını ifade etti. Kavga esnasında Ali Kiriş’in buz kovasını M.R.’nin başına vurup ciddi bir şekilde darp ettiğini kaydeden polis, olaydan sonra kaçan ve aranan şahıs ilan edilen 3 zanlıdan Ali Kiriş ile Hasan Taş’ın önceki gün polise teslim olduklarını belirtti. Olayla ilgili N.H. isimli şahsın arandığını, soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, bir gün tutukluluk talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlıların soruşturma maksatlı 1 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.