MEYHANE, BAR VE EĞLENCE YERLERİNDE DENETİM

Sağlık Bakanlığı’na bağlı Temel Sağlık Hizmetleri Dairesi ekipleri ile polis ekipleri, COVID 19 tedbirleri kapsamında faaliyetleri durdurulan meyhane, bar ve eğlence yerlerinde denetim gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanlığı açıklamasına göre, denetimlerde, Koronavirüs önlemleri çerçevesinde gerekli tedbirlerin alınıp alınmadığı kontrol edildi.

Lefkoşa, Gazimağusa, Girne ve Güzelyurt'ta gerçekleştirilen denetimlerde kuralları ihlal eden kişi ve işletmelere para cezası kesildi.