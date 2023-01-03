banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Mevlevi’de bazı bölgeler ve Çamurova Atış Alanı’na girişler yasaklandı
Mevlevi’de bazı bölgeler ve Çamurova...
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Gözler asgari ücrette
Gözler asgari ücrette
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
banner404

Mevlevi’de bazı bölgeler ve Çamurova Atış Alanı’na girişler yasaklandı

03 Ocak 2023 Salı 10:49
Mevlevi’de bazı bölgeler ve Çamurova Atış Alanı’na girişler yasaklandı

Güzelyurt Kaymakamlığı, Mevlevi’de yarın tanksavar atışları yapılacağından bazı bölgelere girmenin yasak olacağını duyurdu.

Bu doğrultuda, yarın 07.30 ile 21.00 saatleri arasında girişe yasak olacak bölgeler şöyle:

““Batıda; Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu Kalkanlı 700 m. doğusundan geçen hattın doğusu,

Doğuda Tutukçu T. – Gürkan Burnu hattının batısı

Güneyde Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu Soğan T. 500. doğusu hattının kuzeyi

Kuzeyde Kalkanlı 700 m. doğusu Gürkan Burnu hattının kuzeyi”

Öte yandan 9-13 Ocak tarihleri arasında aynı bölgelerde 07.30 ile 21.00 saatleri arasında havan atışı yapılacağı belirtilerek, söz konusu saatlerde bu bölgelere girişin tehlikeli ve yasak ilan edildiği, serbest giriş duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi gerektiği bildirildi.

-Çamurova Atış Alanına giriş yasak

Güzelyurt Kaymakamlığı, Çamurova Atış Alanında da keskin nişancı atışları yapılacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada, dünden başlayarak 6 Ocak Cuma güne kadar 7.30-19.00 saatleri arasında bölgeye serbest giriş duyurusu yapılana kadar girişin yasak olduğu uyarısında bulunuldu.  

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Asgari Ücret Saptama Komisyonu toplandı
Gözler asgari ücrette
Gözler asgari ücrette
Brent petrol fiyatında son durum
Brent petrol fiyatında son durum
Elektrik kesintisi!
Elektrik kesintisi!
Hava durumu raporu!
Hava durumu raporu!
KKTC Gazete Manşetleri 3 Ocak 2023
KKTC Gazete Manşetleri 3 Ocak 2023
Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı
Karayolları Dairesi sürücüleri uyardı
Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!
Girne Çevre Yolu’nda kaza: 3 Yaralı!
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı
Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi oyçokluğuyla onaylandı
Meclis’te Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınıyor
Meclis’te Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı bütçesi ele alınıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim