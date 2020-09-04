Mevlevi’de 6-11 Eylül Tarihleri Arasında Topçu Atışı Yapılacak

Güzelyurt Mevlevi’deki ağır silah atış alanında topçu atışları yapılacağından 6-11 Eylül tarihleri arasında can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu.
Güzelyurt Kaymakamlığı’nın konuya ilişkin açıklamasına göre, sözkonusu tarihlerde 07.00 -20.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı girilmemesi gereken bölgeler şunlardır:
Belirtilen bölgenin sözkonusu tarih ve saatlerde tehlikeli ve yasak bölge ilan edileceğine işaret edilen açıklamada, atış sonrasında kör mermileri arama ve imha işlemleri devam edeceğinden, komutanlıktan serbest duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi istendi.