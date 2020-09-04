Mevlevi’de 6-11 Eylül Tarihleri Arasında Topçu Atışı Yapılacak

Güzelyurt Mevlevi’deki ağır silah atış alanında topçu atışları yapılacağından 6-11 Eylül tarihleri arasında can ve mal emniyeti açısından bölgeye girilmemesi uyarısında bulunuldu.

Güzelyurt Kaymakamlığı’nın konuya ilişkin açıklamasına göre, sözkonusu tarihlerde 07.00 -20.00 saatleri arasında yapılacak atışlardan dolayı girilmemesi gereken bölgeler şunlardır:

“Batıda, Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karapaşa hattının doğusu; Doğuda: Yumrut- Tepeyayla mevkii Kalkanlı köyü hattının batısı; Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü-500 m. Hattının kuzeyi; Kuzeyde: Karpaşa-Özhan köyü-Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinde geçen hattın güneyi”

Belirtilen bölgenin sözkonusu tarih ve saatlerde tehlikeli ve yasak bölge ilan edileceğine işaret edilen açıklamada, atış sonrasında kör mermileri arama ve imha işlemleri devam edeceğinden, komutanlıktan serbest duyurusu yapılana kadar bölgeye girilmemesi istendi.