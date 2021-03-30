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Mevlevi'de top atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, 12, 14, 15 Nisan tarihlerinde Mevlevi Ağır silah atış alanında  top atışı yapılacağını duyurdu.

30 Mart 2021 Salı 11:45
Mevlevi'de top atışı yapılacak
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Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.
Bölgeler şöyle;
a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu
b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,

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c. Güneyde: Yuvacık köyü 500 m. Güneydoğusunda- Mevlevi köyü 50O m. hattının kuzeyi, 
d. Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.

 

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Son Güncelleme: 30.03.2021 12:25
Anahtar Kelimeler:
Mevlevide Top Atışı
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