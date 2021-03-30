Mevlevi'de top atışı yapılacak

Güzelyurt Kaymakamlığı, açıklamasında, 09.00-16,30 saatleri arasında gerçekleştirilecek atış nedeniyle, belirtilen bölgeleri tehlikeli ve yasak bölge ilan etti.

Bölgeler şöyle;

a. Batıda: Yuvacık köyü 500 m. güneydoğusu-Kalkanlı 700 m. Doğusu Karpaşa hattının doğusu

b. Doğuda: Yumru T- Tepeyayla mevkii- Kalkanlı köyü hattının batısı,



d. Kuzeyde: Karpaşa - Özhan köyü – Kılıçarslan köyü 700 m. Güneyinden geçen hattın güneyi.



